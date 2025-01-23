«Единая Россия» включит участников СВО в списки кандидатов на выборах в Госдуму

Участники специальной военной операции войдут в список кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу в 2026 году, сообщил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

Господин Якушев отметил, что для всех будущих кандидатов, включая участников СВО, предусмотрена тщательная подготовка. «Для участников СВО предусмотрена отдельная учеба»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Особое внимание партия уделит тем участникам СВО, которые уже имели опыт работы в региональных парламентах и занимаются депутатской деятельностью с 2024 года. «Они в зоне нашего особого внимания находятся. Мы как раз смотрим, как они себя проявляют и кто сегодня потенциально может рассматриваться в том числе и в Государственную думу»,— пояснил Якушев.

Центральная избирательная комиссия России уже начала подготовку к выборам депутатов Государственной думы, которые состоятся в 2026 году. В декабре глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о разработке нескольких законодательных и других предложений, учитывающих специфику положения дел в стране.

О других инициативах партии — в материале «"Единая Россия" перестроит сторонников».