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Коммерсантъ FM
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Цены встали в стойку

Размещение оборудования в ЦОД подорожало

За год цены на услуги размещения IT-оборудования в центрах обработки данных (ЦОД) в Московском регионе и Санкт-Петербурге и Ленобласти выросли заметно большими темпами, чем в 2023 году, на 35% и на 9% соответственно. Аналитики объясняют это, с одной стороны, экономическими факторами, с другой — повышенными требованиями к объектам со стороны заказчиков. Эксперты ожидают, что в этом году количество ЦОД, вводимых в эксплуатацию, сократится, что может привести к дефициту мощностей.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием iKS-Consulting и оператора дата-центров 3data — 3data colocation index — о развитии рынка colocation (аренда места для размещения IT-оборудования в ЦОД) на конец 2024 года. Согласно исследованию, в четвертом квартале 2024 года средняя цена на услугу colocation в Москве и Подмосковье и Санкт-Петербурге и Ленобласти выросла год к году на 35% и 9%, до 144,9 тыс. и 91,4 тыс. руб. соответственно. По итогам 2023 года цены выросли чуть более чем на 2% в Москве и области и на 12% в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

«На стоимость услуги colocation влияет общая экономическая ситуация: волатильность курса валюты, резкое повышение ключевой ставки ЦБ»,— рассказывает гендиректор сети дата-центров 3data Илья Хала.

Необходимо отметить и общий тренд на рост требований к энергоемкости дата-центров, говорит он: за последние годы требования к мощности на серверную стойку выросли в разы: «Пять лет назад стандартом была пятикиловаттная стойка, а реальное потребление и того меньше — 3,5−4 кВт в зависимости от заказчика». Сейчас в каждом техническом задании требования выше: от 6 до 20 кВт. Дата-центры будут становиться все технологичнее, а требования конечного заказчика будут выше, что также будет отражаться на ценах, отмечает Илья Хала.

В Московском регионе основной объем предложения приходится на площадки центров РТК-ЦОД (структура «Ростелекома»), «Москва-2» компании «Атомдата» (корпорация «Росатом») и центры IXcellerate, сданные в коммерческую эксплуатацию в 2024 году и готовые к сдаче в начале этого года. «Несмотря на то что текущий объем свободного предложения достаточно велик, московский рынок colocation остается умеренно профицитным»,— считают исследователи. По оценкам iKS-Consulting, общий объем свободного предложения в Московском регионе составляет примерно 4,5 тыс. стойко-мест. При этом в Санкт-Петербурге и Ленобласти «объем свободного предложения стойко-мест в регионе минимальный при невысоком спросе».

В ноябре прошлого года эксперты также говорили, что рост цен в Москве происходит на фоне введения в эксплуатацию новых объектов и открытых предложений, тогда как в Ленобласти новые предложения могут появиться не ранее 2026 года.

Среди драйверов роста участники рынка называли потребность в наращивании мощностей для искусственного интеллекта (см. “Ъ” от 1 ноября 2024 года).

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В РТК-ЦОД считают, что на рынке в целом спрос все еще превышает предложение. «В Московском регионе сложилась ситуация, когда услуги размещения оборудования в дата-центрах из двух десятков крупнейших операторов ЦОД предлагают всего несколько участников рынка, которые ввели свои объекты в эксплуатацию в 2024 году»,— отмечают в «Атомдата». У большинства оставшихся операторов либо полностью исчерпаны свободные мощности, либо свободны единичные стойки, что не может удовлетворить потребности больших проектов, говорят в компании.

«Характеристика аналитиков о ситуации как умеренно профицитной отчасти верна, но ситуация временна, поскольку в прошлом году объемы введенных мощностей в три раза превысили среднегодовые объемы ввода»,— напоминают в «Атомдата». И по мере их исчерпания, с учетом приостановки реализации новых проектов, в ближайшее время рынок может снова столкнуться с дефицитом свободных мощностей. В IXcellerate не ответили на запрос “Ъ”.

Татьяна Исакова

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