Со всем IT-уважением

Российские и китайские IT-компании в 2024 году на 18% увеличили количество обращений в профильные ассоциации с просьбой помочь им выйти на дружественные рынки, при этом со стороны китайского бизнеса запросов поступило в два раза больше. Участники рынка подтверждают тренд увеличения активности азиатских организаций в РФ, в том числе и из-за ограничений США. Рост касается софта, также азиатские компании наращивают развитие майнинговых ферм, которые запрещены в КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За 2024 год в Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) обратилось на 18% больше российских и китайских IT-компаний с просьбой помочь выйти на дружественные рынки, чем в 2023 году, рассказали “Ъ” в союзе. По словам председателя РАСПП Виталия Манкевича, заявлений со стороны китайских IT-компаний было в два раза больше, чем российских. Он связывает это с тем, что китайский рынок переполнен предложениями и организации пытаются найти выход на новые. «И для китайских, и для российских компаний внешние рынки сейчас ограничены, но не собственные. В связи с этим увеличивается количество "смешанных" IT-команд, где есть и китайцы, и россияне»,— подчеркивает он.

Виталий Манкевич добавляет, что обратившиеся в РАСПП IT-компании разрабатывают софт для промышленных предприятий, сельхозпредприятий, складского бизнеса и услуг, абсолютное количество обращений в РАСПП не раскрыли. В услуги РАСПП входят аналитические и маркетинговые исследования рынков, поиск партнеров и проектов, содействие в адаптации продукта под рынок и др.

В RuStore (российский магазин приложений от VK) также говорят, что во второй половине 2024 года по сравнению с первой половиной на их площадке в два раза увеличилось количество приложений от китайских разработчиков: «Сейчас в RuStore представлено несколько тысяч таких приложений, 75% из них — игры». Также, по словам представителя площадки, больше половины «топа» RuStore по затратам пользователей — приложения китайских компаний.

Российский рынок представляет собой менее конкурентную среду для китайских IT-компаний, особенно после ухода с рынка организаций из ЕС и США, говорит руководитель практики по работе с азиатскими рынками компании «ТеДо» Наталья Возианова. Также в конце 2024 года в РФ начали выходить китайские компании, занимающиеся майнингом, открывая дочерние структуры в стране. «В Китае это запрещено, Россия и Казахстан рассматриваются как альтернативные площадки»,— подчеркивает госпожа Возианова, добавляя, что азиатские компании намерены увеличивать объем поставляемого оборудования для майнинга и расширять деятельность в РФ.

С 1 ноября 2024 года в силу вступили правила, которые позволяют законно «получать» криптовалюты на территории РФ. В частности, майнингом могут заниматься только юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр Минцифры.

Однако в поставке из Китая готовой электронной продукции и запчастей для сборки техники до сих пор есть проблемы. Об этом “Ъ” рассказали сразу три представителя крупных производителей электроники. Другой источник “Ъ” на рынке электроники добавляет, что китайские партнеры стали активнее интересоваться выходом на российский рынок, так как отечественные компании предлагают несколько вариантов оплаты: через российские банки, работающие в Китае, или с помощью посреднических агентств в китайских финансовых структурах. «Посредники, которые закупают зерно, уголь и нефтепродукты, экспортируют из РФ и продают за юани, на них закупают разный товар, в том числе электронику, и везут в РФ»,— объясняет он. Также интерес связан «с искусственным ограничением рынка США для азиатских компаний», но российский рынок ограничен и не сможет обеспечить прибыль всем азиатским IT-компаниям, напоминает он.

Тимофей Корнев