МИД Сирии: снятие санкций — ключ к стабильности страны

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани призвал мировое сообщество к снятию санкций, наложенных на страну в период правления бывшего президента Башара Асада. Такое заявление сирийский дипломат сделал во время беседы с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Снятие экономических санкций — ключ к стабильности Сирии»,— заявил Асаад аш-Шибани (цитата по Barron`s).

Ранее о необходимости снятия международных санкций с САР говорили лидеры многих государств. Так, к снятию санкций с САР призывали Турция, Саудовская Аравия, Германия, Франция, Испания и Нидерланды. Об их отмене также высказывался верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

6 января Минфин США вывел из-под санкций ряд финансовых операций с правительственными структурами Сирии.

«Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в РФ террористической и запрещена) захватила власть в Сирии в декабре 2024 года. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, ранее возглавлявший «правительство спасения» в провинции Идлиб, объявил о своем назначении главой переходного правительства, которое проработает до 1 марта 2025 года. 21 декабря Асаад Хасан аш-Шибани был назначен на должность министра иностранных дел.

О геополитических последствиях смены власти в Сирии — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».