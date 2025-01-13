Российский экспорт немного потерял в цене

В 2024 году рассчитываемый Центром ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка сырьевой индекс (уровень цен на основные товары российского экспорта) снизился на 2% из-за слабого спроса. Экспортная цена российской нефти за прошедший год не выросла, хотя показала лучшую динамику, чем мировые эталоны, отмечают эксперты. Дисконты и Urals, и ESPO сократились на $2 за баррель, ESPO вернул себе премию к сорту Dubai, которая была до 2022 года. Для основных потребителей угля из РФ цены в 2024 году снизились на 19%, а рекордные запасы угля в КНР не дают надежд на восстановление цен в 2025 году. Цены росли и на подсолнечное масло — на 42,5% за год. Сохранение дефицита СПГ на мировом рынке и неопределенность поставок газа в Европу поддержали повышение цены на российский газ на 6%. Цены на карбамид за 2024 год выросли на 20% — из-за удорожания газа, отсутствия экспорта из Китая и перебоев в производстве у других крупных экспортеров.

Динамика сырьевых цен остается значимой для валютного курса. Периоды снижения сырьевого индекса ЦЦИ транслируются в ослабление рубля с лагом два-три месяца, поясняет Дарья Тарасенко из Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. В сентябре показатель достигал минимума с начала 2024 года, что стало значимым для ослабления рубля в ноябре—декабре. С точки зрения фундаментальных факторов курс рубля в первом квартале 2025 года должен укрепиться до 95–97 руб./$ на фоне восстановления сырьевых цен в конце 2024 года, но из-за новых санкций доступность валютной ликвидности на внутреннем рынке остается низкой. «Без налаженной финансовой инфраструктуры по перетоку ликвидности на внутренний валютный рынок рубль будет оставаться крайне волатильным, фрагментация валютного рынка сохранится на высоком уровне»,— заключает Дарья Тарасенко.

По оценкам аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), несмотря на то что в октябре—ноябре 2024 года наблюдалось сильное давление на рубль, значение рассчитываемого ими сводного опережающего индикатора системных валютных рисков оставалось нулевым, находясь на максимальном расстоянии от своего критического уровня. «Это пока что позволяет нам оценивать вероятность реализации валютного кризиса в течение предстоящего скользящего года как низкую»,— заключают в ЦМАКП.

Артем Чугунов