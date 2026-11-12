Команда из одного

«Задача была такой: имея одного разработчика и один сервер, нужно было настроить обновления на продакшен и тестовый сервер, настроить Nginx и SSL, а также следить за состоянием сервера, делать бэкапы базы данных, управлять Docker-контейнерами, чистить диск, проверять безопасность — и все это из одного меню в терминале. Традиционно для этого нанимают DevOps-инженера за 200–400 тыс. руб. в месяц или тратят недели на самостоятельное освоение. За примерно две недели итеративного диалога с ИИ-агентом удалось создать полноценный DevOps-интерфейс — интерактивное меню из 36 опций, которое заменяет работу целого отдела»,— добавил Сергей Савинский.