Путин пожелал вечного мира для Украины
Президент России Владимир Путин на переговорах в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечным.
«Нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир», — сказал Владимир Путин. В контексте вопроса территорий он отметил, что «для нас важнее люди, которые там проживают», но отметил, что государственные границы РФ неоспоримы.
Джаред Кушнер накануне сообщил в X, что на переговорах в Кремле будет, среди прочего, обсуждаться предложение США и ЕС по урегулированию конфликта на Украине.