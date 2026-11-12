Назначен новый исполняющий обязанности ректора АмГУ
Кандидат экономических наук Олег Цепелев назначен новым и. о. ректора Амурского государственного университета (АмГУ). Он занял эту должность по приказу министра науки и высшего образования.
Прежний и. о. ректора Алексей Свищев 9 ноября сообщил на собрании коллектива вуза, что был снят с должности. Решение было принято в Минобрнауки в одностороннем порядке. По словам господина Свищева, он отказался писать заявление об увольнении по собственному желанию и был уволен приказом.
Вместе с Алексеем Свищевым университет покинули его супруга Ксения Брусова, руководитель проектного офиса, и Сергей Дулин, заместитель финансового директора. Все они приехали в регион из Москвы.
Господин Цепелев работает в вузе с 1998 года, в последнее время был проректором по научной работе и инновациям. «Для меня это очень большая ответственность и доверие, в первую очередь сотрудников и студентов. Я хотел бы, чтобы наш университет стал лучшим в Амурской области и одним из лучших в Дальневосточном округе»,— заявил он.
С начала осени в России сменилось руководство нескольких крупных вузов. В их числе Российский государственный аграрный университет—МСХА им. К. А. Тимирязева, Тюменский госуниверситет, Университет ИТМО, Сахалинский госуниверситет.