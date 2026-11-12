Назначен новый исполняющий обязанности ректора АмГУ

Господин Цепелев работает в вузе с 1998 года, в последнее время был проректором по научной работе и инновациям. «Для меня это очень большая ответственность и доверие, в первую очередь сотрудников и студентов. Я хотел бы, чтобы наш университет стал лучшим в Амурской области и одним из лучших в Дальневосточном округе»,— заявил он.