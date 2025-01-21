За 2024 год ОЖД перечислила в регионы Северо-Запада 16 млрд рублей налогов

По итогам прошедшего года Октябрьская железная дорога (филиал ОАО «РЖД») перечислила в региональные бюджеты 16 млрд рублей в виде налогов. Такие цифры назвали в пресс-службе компании во вторник, 21 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По информации ОЖД, наибольшие налоговые отчисления были направлены в Ленинградскую область — 4,9 млрд рублей и Санкт-Петербург — 4,4 млрд рублей. Помимо этого, в бюджеты регионов Северо-Запада за 2024 год перечислено: Республики Карелия — 2,1 млрд руб., Тверской области — 1,6 млрд руб., Мурманской — 1,4 млрд руб., Новгородской — 890 млн руб., Псковской области — 735 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что за прошлый год на Октябрьской железной дороге в границах Санкт-Петербурга погрузили в общей сложности около 7 млн тонн. Данный показатель погрузки на 11,2% больше, чем в 2023 году. Также в ОЖД отчитались, что вокзалы города на Неве в минувшем году обслужили 38,5 млн пассажиров.

Андрей Цедрик