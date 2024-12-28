Станцию метро «Парк Победы» реконструируют в Петербурге за 3,2 млрд рублей

ГУП «Петербургский метрополитен» объявил конкурс на выполнение работ по реконструкции вестибюля станции «Парк Победы» с заменой эскалаторов. Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 3,258 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / «Коммерсантъ СПб» Фото: Андрей Цедрик / «Коммерсантъ СПб»

Согласно опубликованному техзаданию, планируемые сроки окончания работ — 16 августа 2027 года. Заявки на конкурс принимаются до 21 января 2025 года. Итоги предполагается подвести 27 января 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что станции метро «Парк Победы» и «Электросила» в Петербурге не стали вносить в реестр памятников. С просьбой наделить инфраструктурные объекты таким статусом обращались градозащитники, пытавшиеся защитить их от возможного сноса.

Андрей Цедрик