Путин назвал приемлемым дефицит бюджета за 2024 год

Президент Владимир Путин назвал приемлемым показатель дефицита бюджета России в 2024 году в 1,7% ВВП страны. Он добавил, что этот уровень ниже, чем в США, Франции, Италии, Германии и Японии.

«Дефицит в прошлом году составил 1,7% ВВП. Это приемлемый уровень, тем более на фоне положения дел в государственных финансах некоторых так называемых развитых экономик»,— сказал Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам (цитата по сайту Кремля).

Как уточнил президент, в 2024 году выросли бюджетные поступления, не связанные с продажей нефти и газа. По его словам, это означает, что для государственной казны 2025 года формируется надежная доходная база, которая меньше зависит от ситуации на мировом рынке сырья.

По оценкам Минфина, доходы федерального бюджета в 2024 году составили 36,7 трлн руб., расходы — 40,19 трлн руб. Дефицит составил 3,48 трлн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бюджет на три с половиной».