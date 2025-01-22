Минград разрабатывает мастер-план промышленного КРТ в Дзержинске
Как сообщили «Ъ-Приволжье» в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, в настоящее время с компанией «Аурат» ведется работа по разработке мастер-плана по проекту комплексного развития промышленной территории.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Учитывая, что проект КРТ предусматривает размещение химического производства, требуется «тщательная градостроительная проработка территории с проведением градостроительной оценки площадки и формированием обоснованных планировочных решений», сообщили в минграде, не уточнив, когда планируется завершить мастер-план.
Инвестпроект по созданию производственного комплекса АО «Аурат» в Дзержинске обсуждался на совещаниях в областном правительстве. Компания заявила о намерениях построить в Дзержинске завод по производству коагулянтов и флокулянтов для очистки воды с объемом инвестиций 14 млрд руб. «Аурат» приобрел более 20 га земельных участков обанкротившегося завода «Дзержинское оргстекло».
В апреле 2024 года губернатор Глеб Никитин, у которого гендиректор «Аурата» Степан Гетманцев попросил оказать содействие, поручил членам правительствам оперативно разработать пилотный проект промышленного КРТ.