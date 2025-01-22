На дополнительный набор в программу «Время героев» подано более 20 тыс. заявок

Для участия в дополнительном отборе на программу «Время героев» зарегистрировалось более 20 тыс. бойцов и ветеранов военной операции на Украине. Общее количество заявок с учетом первого потока — около 65 тыс., сообщила пресс-служба проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дополнительная регистрация закончится в субботу, 25 января, в 12:00 мск. До этого момента также нужно пройти тестирование в пункте дистанционной оценки. Результаты отбора огласят после обработки всех данных. Уточняется, что вслед за федеральной аналогичные программы запустят во всех российских регионах.

Программа «Время героев» запущена по поручению президента Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж», первый поток стартовал в мае 2024 года. Уже 18 участников основного потока назначены на ответственные должности. Среди них — полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

Подробности — в публикации «Ъ» «Героев переводят на местное время».