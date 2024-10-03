Из Донбасса с любовью

Назначение спикера парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жоги на пост полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) — не единственное и не последнее такое кадровое решение в отношении участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил Владимир Путин на встрече с господином Жогой, по итогам которой был подписан соответствующий указ. Ранее президент не раз говорил, что участники СВО «должны выходить на ведущие позиции» в политике, экономике и госуправлении. Уральские губернаторы, поздравлявшие в четверг нового полпреда, тоже акцентировали внимание на его боевом опыте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога на встрече президента России Владимира Путина с доверенными лицами в Гостином дворе (январь 2024 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Артем Жога на встрече президента России Владимира Путина с доверенными лицами в Гостином дворе (январь 2024 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О том, что именно Артем Жога является основным кандидатом на должность полпреда президента в УрФО, “Ъ” сообщал еще до того, как 24 сентября этот пост покинул его предшественник Владимир Якушев. Однако с отставки старого полпреда до назначения нового прошло больше недели, что даже породило слухи о неких трудностях с реализацией этого кадрового решения. Впрочем, источники “Ъ” все это время уверяли, что никаких других претендентов нет, а пауза вызвана техническими причинами. Эту версию подтвердил 3 октября и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заверивший журналистов, что «никакой задержки здесь не было»: «Президент, естественно, должен был с ним (Артемом Жогой.— “Ъ”) встретиться, эта встреча состоялась вчера. До этого просто у президента график не позволял этой встрече состояться».

Видеозапись разговора Владимира Путина с его новым назначенцем, выложенная на официальном сайте Кремля, тоже явно была призвана развеять сомнения скептиков. Президент был подчеркнуто благожелателен: «Сейчас я не буду никаких характеристик давать, но тем не менее все-таки должен сказать о том, что вы человек в Донбассе известный, да и в стране уже, своими делами — и вы, и ваши самые близкие люди, которые сражались за интересы России, за обеспечение безопасности наших людей, ваш сын жизнь за это отдал». После этого господин Путин напомнил, что господин Жога участвовал в специальной кадровой программе для участников СВО «Время героев», и предложил ему должность своего полпреда в УрФО.

Артем Жога, до недавнего времени командовавший разведывательным батальоном «Спарта» (в 2022 году он занял место своего погибшего сына Владимира Жоги), был на встрече в парадном военном мундире, а на трансляции даже было слышно позвякивание наград на его груди. «Владимир Владимирович, я солдат, я буду работать и служить Родине там, где я буду нужен на данный момент»,— по-военному ответил он на предложение президента. Он также выразил надежду, что на посту спикера его сменит кто-то из тех «ребят — участников СВО, которые также на протяжении уже десяти лет стоят на защите нашей республики и состоят в депутатском корпусе».

Вопрос о «кадровом движении» участников СВО как раз и стал другой важной темой этой встречи.

В февральском послании парламенту и в ряде других публичных выступлений Владимир Путин говорил, что участники СВО «должны выходить на ведущие позиции» в политике, экономике и государственном управлении и в конечном счете сформировать «новую российскую элиту». В беседе с Артемом Жогой президент упомянул о ряде уже свершившихся назначений бывших бойцов, участвовавших в кадровой программе «Время героев». В частности, Артур Орлов стал руководителем «Движения первых», Алексей Кондратьев — сенатором, а еще несколько участников СВО получили назначения в региональные органы власти, «Росатом», РЖД и администрацию президента. Заодно господин Путин анонсировал и другие «практически согласованные новые назначения» участников СВО на различные должности в администрации президента, а также других федеральных и региональных ведомствах. А сам господин Жога стал еще и первым выходцем из новых регионов, получившим федеральную должность высшего уровня,— до этого они в основном либо делали карьеру у себя на родине, либо занимали депутатские и сенаторские кресла.

На боевом опыте нового полпреда в четверг акцентировали внимание и многие уральские губернаторы, комментируя это назначение. Хотя до сих пор Артем Жога никак не был связан с Уралом и не имел опыта чиновничьей работы, его будущие подопечные не высказали никаких сомнений в его компетенции.

Первым полпреда поздравил глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) Руслан Кухарук. Он напомнил, что господин Жога ранее посещал этот регион и особо отмечал высокий уровень заботы об участниках СВО и их семьях. «Нас ждет большое число совместных проектов и решений, направленных на повышение качества жизни югорчан и в целом жителей всех уральских регионов. Будем трудиться вместе ради общего дела, ради общей победы»,— написал господин Кухарук в своем Telegram-канале.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отметил, что регионы УрФО «поведет вперед настоящий патриот, человек дела и чести».

«Любовь к Родине, боевой опыт, умение оценивать ситуацию и принимать нужные решения позволят новому полномочному представителю президента успешно справляться с ответственными задачами»,— заявил господин Артюхов. Тюменский губернатор Александр Моор, в свою очередь, отметил, что опыт Артема Жоги пригодится в работе по поддержке участников СВО и их семей: «Личное доверие главы государства и политический опыт, полученный в непростых условиях СВО, помогут Артему Владимировичу с полной отдачей работать на благо жителей Уральского федерального округа и всей России».

Некоторые собеседники “Ъ” в регионах УрФО вновь сравнили нового назначенца с Игорем Холманских, который возглавил округ в 2012 году, имея за плечами рабочую специальность и минимум управленческого опыта. Источники “Ъ” предположили, что «будет веселее», если Артем Жога на своей новой работе окажется больше похож на господина Холманских, чем на господина Якушева.

Андрей Винокуров; Василий Алексеев, Екатеринбург