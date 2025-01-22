Ига Швёнтек не дотянула до Марии Шараповой

На Открытом чемпионате Австралии, продолжающемся в Мельбурне, на данный момент очень уверенно выступает вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек. На пути в полуфинал она отдала лишь 14 геймов — меньше, чем кто бы то ни было с 2013 года, когда россиянка Мария Шарапова установила своеобразный рекорд этого мейджора. Продолжает борьбу и прошлогодний чемпион итальянец Янник Синнер, который легко справился со своим первым на нынешнем Australian Open соперником из первой десятки — австралийцем Алексом Де Минауром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Достигнув полуфинала Australian Open, Ига Швентек сохраняет шансы не только на мельбурнский титул, но на возвращение себе лидерства в мировой классификации Фото: Tingshu Wang / Reuters Американка Эмма Наварро в матче против польки Иги Швёнтек в 1/4 финала Australian Open Фото: Edgar Su / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Достигнув полуфинала Australian Open, Ига Швентек сохраняет шансы не только на мельбурнский титул, но на возвращение себе лидерства в мировой классификации Фото: Tingshu Wang / Reuters Американка Эмма Наварро в матче против польки Иги Швёнтек в 1/4 финала Australian Open Фото: Edgar Su / Reuters

Из многочисленных статистических выкладок, которыми снабжаются журналисты во время турниров Большого шлема, по окончании второй пары женских мельбурнских четвертьфиналов выделялась информация, касающаяся Иги Швёнтек. Отдав на пути в полуфинал всего 14 геймов, она показала лучший результат на Australian Open с тех пор, как в 2013 году Мария Шарапова установила своеобразный рекорд турнира, расщедрившись в пяти первых встречах на девять геймов.

Умение не затягивать дело там, где это не требуется, отличает Швёнтек еще с тех пор, как в 2020 году она, ворвавшись в мировую элиту совсем юной 19-летней теннисисткой, безукоризненно отыграла Открытый чемпионат Франции, где уступила в семи матчах 28 геймов. Однако на Australian Open, где до этого сезона ее лучшим результатом был полуфинал трехлетней давности, подобной скорострельности у польки никогда не наблюдалось. Отчасти это связано с не самым высоким уровнем ее соперниц, хотя в четвертьфинале Швёнтек противостояла восьмая ракетка мира американка Эмма Наварро, которая, к слову, показала в Мельбурне свой максимальный результат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эмма Наварро (слева) и Ига Швёнтек Фото: Edgar Su / Reuters Ига Швёнтек подписывает кепку одного из фанатов после победы над Эммы Наварро Фото: Tingshu Wang / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Эмма Наварро (слева) и Ига Швёнтек Фото: Edgar Su / Reuters Ига Швёнтек подписывает кепку одного из фанатов после победы над Эммы Наварро Фото: Tingshu Wang / Reuters

Эта встреча продолжалась полтора часа и закончилась со счетом 6:1, 6:2. Один из ключевых розыгрышей в начале второй партии Швёнтек завершила в свою пользу, несмотря на двойной отскок мяча на своей половине корта, который не заметила судья на вышке гречанка Ева Асдераки, но едва ли данный эпизод при ином его исходе мог бы оказать важное влияние на ход матча. Преимущество польской теннисистки было слишком большим. Наварро, которая во встрече четвертого круга с россиянкой Дарьей Касаткиной брала чужую подачу девять раз, не удалось сделать ни одного брейка. Судя по всему, сотрудничество с бельгийцем Вимом Фиссетом, который начал работать со Швёнтек в прошлом сезоне, стало приносить свои плоды. Польская теннисистка добавила в агрессивности, и будет очень интересно посмотреть, насколько эффективно ее нынешняя тактика будет работать против высококлассных соперниц атакующего стиля, к которым относится, например, ее следующая оппонентка — американка Мэдисон Кис, в двух сетах переигравшая украинку Элину Свитолину.

Эта опытная 29-летняя теннисистка, которая в юности подавала большие надежды, но оправдать их смогла далеко не в полной мере, в январе демонстрирует редкое для себя качество — стабильность. В Мельбурн Кис приехала сразу после победы на турнире в Аделаиде, выиграла, таким образом, уже десять матчей подряд, так что полуфинал едва ли будет для Швёнтек легкой прогулкой. Тут к месту будет вспомнить о фиаско, которое ждало 12 лет назад на Australian Open Шарапову, которая полторы недели выглядела практически непобедимой, а затем в полуфинале зацепила лишь четыре гейма у китаянки Ли На. Конечно, Швёнтек вряд ли допустит подобный провал. Но у Кис, безусловно, есть серьезные шансы.

На мужском турнире в среду тоже обошлось без неожиданностей.

Прошлогодний чемпион и лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер, оставив позади проблемы с самочувствием, беспокоившие его в понедельник, очень легко разобрался с австралийцем Алексом Де Минауром, который, впервые добравшись до четвертьфинала домашнего мейджора, уступил там практически без вариантов. В этом, впрочем, нет ничего удивительного, поскольку Де Минаур с его сравнительно мягкой манерой игры является для Синнера очень удобным соперником — уже в десяти матчах между ними фаворит нынешнего Australian Open уступил только один сет. Теперь Синнера попробует остановить американец Бен Шелтон, который, играя не всегда надежно, но достаточно мощно, преодолел очередное непростое испытание на нынешнем состязании, одолев в четырех сетах итальянца Лоренцо Сонего.

Евгений Федяков