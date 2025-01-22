Экс-председателя Ростовского облсуда Елену Золотареву будут судить в Краснодаре

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции направил уголовное дело экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой в Первомайский районный суд Краснодара. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе кассационного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Уголовное дело о коррупции в судебной системе Ростовской области расследовали более полутора лет. В конце 2024 года материалы были переданы в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако их рассмотрение было решено перенести в другой регион из-за наличия у фигурантов дела связей в судебной системе Ростовской области.

Вместе с Еленой Золотаревой судить будут ее заместителя Татьяну Юрову. Также на скамье подсудимых находятся экс-начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский, бывший председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко и полномочного представителя Чеченской Республики в Калининградской области Альберт Романов. Их обвиняют в передачи и получении взяток.

Подробнее читайте в тексте «Ъ-Ростов» «Исключения связей ради»

Кристина Федичкина