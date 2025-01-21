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Исключения связей ради

Дело экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой передано в суд

Как стало известно «Ъ-Ростов», расследование уголовного дела бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и еще четверых фигурантов, обвиняемых в участии в коррупционной схеме, завершено. Сначала материалы для рассмотрения поступили в Кировский районный суд Ростова-на-Дону. На заседании прокурор заявил, что дело должно быть направлено в другой регион, поскольку подсудимые имеют связи в судебной системе Ростовской области. Кировский райсуд удовлетворил ходатайство о перенаправлении дела для определения территориальной подсудности в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре поступили материалы дела бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, ее заместителя Татьяны Юровой, экс-начальника регионального управления судебного департамента Андрея Рощевского, бывшего председателя Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко и полномочного представителя Чеченской Республики в Калининградской области Альберта Романова. Суду предстоит определить территориальную подсудность дела.

Елену Золотареву и Татьяну Юрову обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), Георгия Бондаренко – в получении взятки в крупном размере (п.«б» ч.5 ст.290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы), Андрея Рощевского и Альберта Романова – в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Поначалу материалы поступили в Кировский районный суд Ростова-на-Дону.

«На заседании государственный обвинитель заявил ходатайство об определении территориальной подсудности. По его мнению, дело не должно рассматриваться в Ростове из-за наличия у фигурантов связей в судебной системе региона. Суд ходатайство удовлетворил, для определения подсудности материалы направлены в кассационный суд»,— рассказали «Ъ-Ростов» в пресс-службе Кировского райсуда.

Громкий коррупционный скандал в судебной системе Ростовской области разразился в 2023 году. Тогда были задержаны, а затем отправлены в СИЗО Елена Золотарева, Татьяна Юрова и Андрей Рощевский, через несколько месяцев стало известно об аресте Георгия Бондаренко и Альберта Романова.

Официальных сведений о сути предъявленного фигурантам обвинения нет. Известно, что речь идет о многомиллионных подношениях за вынесение определенных решений по уголовным и гражданским делам, а также по назначению более мягкой меры пресечения. Когда, от кого и за что судьи получали взятки, станет известно в ходе слушания дела. Адвокаты подсудимых от комментариев отказываются.

Находясь в СИЗО, Елена Золотарева, уволенная в 2023 году Высшей квалификационной коллегией судей в связи с обвинением в получении взяток, добивалась восстановления судейского статуса. Недавно в этом ей отказал Верховный суд. Таким образом, экс-судья останется без соответствующих льгот, в том числе без гарантий неприкосновенности, которые могли бы в определенной степени помочь экс-судье как фигурантке уголовного дела.

Кристина Федичкина

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