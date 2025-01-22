На Урале подростки устроили поджог на железной дороге, возбуждено дело о теракте

В Красноуфимске (Свердловская область) группа подростков подозревается в совершении террористического акта на железной дороге. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору), сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным следствия, в первой половине января несколько несовершеннолетних совершили поджог релейного шкафа на перегоне Красноуфимск – Зюрзя Горьковской железной дороги. Оборудование, обеспечивающее безопасное движение поездов, было повреждено. Сообщается, что инструкции о поджоге они получили через мессенджер, им было обещано 10 тыс. руб. Подозреваемые были задержаны сразу после совершения преступления.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в конце декабря другой группе несовершеннолетних предъявили обвинение в совершение теракта в Екатеринбурге.

Полина Щуцкая