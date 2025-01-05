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В Екатеринбурге двоим несовершеннолетним предъявили обвинение в теракте

В Екатеринбурге двум несовершеннолетним студентам предъявлено обвинение в террористическом акте, сообщили в Следственном комитете России. По версии следствия, ночью 22 декабря 2024 года молодые люди подожгли служебную машину полиции на автостоянке в Екатеринбурге, что привело к значительным повреждениям автомобиля. Их обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Уголовное дело расследуется вместе с делом о приготовлении к террористическому акту в Екатеринбурге. Обвинения в этом были предъявлены двоим студентам — один из которых также обвиняется в поджоге автомобиля. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершённое группой лиц по предварительному сговору), а также по ч. 2 ст.223.1 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По данным Свердловского областного суда, суд арестовал до 21 февраля двух 17-летних студентов колледжа и 16-летнего студента политехникума.

Напомним, 4 января стало известно, что сотрудники ФСБ задержали четырех граждан России 2007 и 2008 годов рождения, планировавших совершить теракт в общественных местах в Екатеринбурге. При задержанных были найдены компоненты самодельного взрывного устройства.

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