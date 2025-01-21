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Коммерсантъ FM
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В «парад мемкойнов» вливаются новые активы

Стоит ли вкладываться в криптовалюты Дональда Трампа и членов его семьи

Семья 47-го президента США захватывает рынок мемкойнов. Вслед за токеном супруга свою монету запустила первая леди Мелания Трамп. А в ближайшие дни, по неподтвержденной информации, на рынок может выйти «загадочный», как его называют криптоэнтузиасты, актив Ivanka. Менее чем за сутки после начала торгов криптотокены $Trump и $Melania достигли капитализации в миллиарды долларов и всего за полчаса подешевели из-за инаугурационной речи Дональда Трампа. О «параде мемкойнов» расскажет Екатерина Вихарева.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Чета 47-го президента США «разбомбила криптомир», указывают эксперты. Первым на рынок «вышел» Трамп. За сутки цена на его мемкойн выросла до $75, а капитализация на пике достигала $15 млрд. Рост продолжился бы и дальше, но в игру вступила будущая первая леди. За сутки цена ее токена $Melania взлетела на 21000%, а $Trump, наоборот, за первые 10 минут торгов подешевел на 40%. До просадки в президентский токен успел вложиться эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов:

«Я приобрел его по капитализации в районе, кажется, $8 млрд, и дальше монета вырастала вплоть до $70 млрд, практически десятикратно. Если капитализация мемкойнов Трампа составит даже $30 млрд, то это будет дороже, чем практически все аналоги, за исключением только Dogecoin. Что касается криптовалюты первой леди, то данное размещение я не могу назвать успешным, сеть Solana зависла, и это так не зашло.

Может быть, это новая реальность, к которой мы еще не привыкли, а может быть, один большой фарс. Это показывает, насколько непредсказуемым будет правление Трампа не только в отношении мемкойнов».

20 января в соцсетях начался новый виток «мемкойновой лихорадки»: появился слух, что в ближайшее время может выйти новая монета Ivanka. Интерес трейдеров подогрел и сын президента Эрик Трамп, написав в соцсети Х: «Мы только начинаем!». А вот мошенники активизировались еще раньше, судя по данным Solscan: на кошельке разработчиков Trump-токена — сотни скам-монет. Как рассказали аналитики Lookonchain, неизвестный трейдер потерял почти $1 млн, купив фейковый мемкойн Barron. Эксперименты Трампов на крипторынке встревожили инвесторов. Как пишет Forbes, некоторые сочли их изощренной попыткой монетизации президентства. Вреда они принесут больше, чем пользы, согласен и аналитик рынка криптовалют Виктор Пеpшиков:

Как мемкойны расходятся по «кошелькам»

«Ни один мемкойн не преследует целью улучшить криптоиндустрию. Это просто банально продажа чего-то, что всем вдруг в моменте начинает нравиться. Если вдруг крупные владельцы этих криптовалют могут начать их продавать, чтобы зафиксировать прибыль, то это неизбежно приведет к обвалу их всех. Инвесторы будут предпочитать избавляться и от других криптоактивов, поскольку завязывать всю индустрию на одного человека, чем сейчас многие пытаются заниматься, не совсем верно. Нет никаких гарантий, что спустя пару-тройку недель этот мемкойн будет хоть сколько-то стоить».

Как Дональд Трамп правил «криптобал»

Уже вечером 20 января токены семьи Трампов в моменте рухнули на 40%, а биткойн, обновивший исторический максимум, — на 6%. В инаугурационной речи 47-й президент США не затронул тему криптовалют, и ведь республиканец предупреждал, что будет «весело», напомнил основатель сервиса по учету, контролю и аналитике криптовалют BitOK Дмитрий Мачихин: «Трамп еще раз продемонстрировал всему миру, что экономика меняется на глазах и активы вовсе совсем необязательно должны иметь под собой большой фундаментал или какое-то обеспечение. Часто у таких монет, в том числе у проектов Trump и Melania, 80% эмиссии сосредоточено у основателей, то есть этот проект пока не распределен достаточно на трейдеров. Рынок у этого проекта не совсем прозрачный. Кроме того, мемкойны бывают разные.

Так что инаугурация инаугурацией, но все еще может сто раз измениться. Аудитория владельцев криптовалют — это всего лишь одна из групп электората».

Успехом мемкойнов Трампов вдохновились депутаты Госдумы: парламентарии предложили выпустить токен Жириновский к 80-летию политика. Правда, сам основатель ЛДПР относился к криптовалютам скептически и сравнивал биткойн с финансовой пирамидой.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева

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