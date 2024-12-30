Биткойн ждет поддержки

Криптоиндустрия ждет от Дональда Трампа скорейших мер поддержки. Выполнить предвыборные обещания необходимо в первые 100 дней на посту, уверены участники отрасли, пишет Reuters. Избранный президент США заявлял о планах создать стратегический запас биткойнов и смягчить регулирование. Но есть на рынке и так называемые черные лебеди, о которых говорят реже. “Ъ FM” попросил аналитиков обозначить основные риски для криптовалют в 2025 году. С подробностями — Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

2024-й вошел в историю криптовалют как золотой год: биткойн вырос более чем в два раза и впервые преодолел отметку в $100 тыс. Во многом этот рост был обеспечен успехами Дональда Трампа. Имя избранного президента США стало крепко ассоциироваться чуть ли не с началом новой криптоэры. Не обошлось и без Илона Маска — большого любителя цифровых валют. Его неожиданное сближение с Трампом в ходе предвыборной гонки только подогрело курс.

Но предлагает ли избранный президент что-то конкретное или это лишь эмоции? По словам старшего аналитика Bestchange.ru Никиты Зуборева, некоторые важные шаги уже намечены: «Ярким обещанием является смена руководства SEC с той целью, чтобы это ведомство не так активно кошмарило криптовалютную индустрию, потому что сейчас существует предвзятое отношение. Это начинает исполняться, потому что текущий председатель Гари Генслер уже объявил, что он уходит с поста. Все претенденты в принципе выбираются из людей, которые лояльно относятся или даже симпатизируют криптовалютам».

Это и в дальнейшем должно способствовать росту биткойна, соглашаются аналитики. Есть и другие факторы: Трамп и Маск предлагают создать национальный резерв в криптовалюте, это было бы историческим событием. Но против выступает ФРС, его глава Джером Пауэлл напомнил, что федрезерву не разрешено владеть биткойнами, а к изменению законодательства они с коллегами не стремятся. Но есть и более серьезный риск для криптовалют, и он тоже восходит к факторам реальным, а не цифровым. Аналитики признают сильную корреляцию биткойна с фондовым рынком.

И это может стать одним из черных лебедей для криптовалют, говорит портфельный управляющий фонда Hardcore Capital Labs Филипп Васильев: «Рынок США, особенно акций, очень сильно перегрет. Бесконечный рост происходит в течение нескольких лет. Большая коррекция, которая возможна, очень сильно может сказаться на рынке криптовалют. Это отчасти уже подтверждено тем, что сейчас недостаточно ликвидности на рынке. Золото, например, ведет себя очень стабильно и падает значительное время. Биткойн и остальные криптовалюты пока идут против этого тренда, но ничто не говорит о том, что это должно продолжаться, поэтому возможен перелом в 2025-м».

Есть и фундаментальные проблемы: биткойн имеет жесткое ограничение в 21 млн монет, больше намайнить нельзя. Примерно двадцатая часть принадлежит создателю, каждый пятый бездействует из-за утраты доступа к кошелькам, и немалый объем (около 600 тыс. монет) находится на балансе американской MicroStrategy. Такая диспропорция создает риски, продолжает Филипп Васильев: «Общая доля владения от всего предложения биткойна у MicroStrategy очень большая. При этом они выписывают на них довольно неординарные, я бы сказал, деривативные инструменты, которые в случае падения цены биткойна могут заставить их продать спотовый актив, чтобы исполнить обязательства перед инвесторами. Их бонд, который они выпускают, обеспечен биткойном, поэтому, если биткойн упадет, возможна массовая продажа».

В криптопроекте Tether тоже видят угрозу, это эмитент крупнейшего стейблкойна USDT, который обеспечен реальным долларом. Компанию обвиняли чуть ли не в создании параллельной теневой экономики, а обороты здесь сопоставимы с показателями Visa. И если за Tether всерьез возьмутся регуляторы, это почувствует весь рынок. Так что отрасль еще может увидеть сюрпризы подобные краху биржи FTX, которая обеспечивалась собственными токенами. Такие истории — лишнее подтверждение тому, что если кто и дискредитирует криптовалюту, наиболее успешны в этом те, кто имеет к ней непосредственное отношение.

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Иван Корякин