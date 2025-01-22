ВТБ назвал три популярные схемы мошенников для обмана детей

В последние месяцы ВТБ (MOEX: VTBR) зафиксировал рост случаев обмана детей мошенниками. По данным банка, чаще всего злоумышленники используют три схемы — звонки под видом правоохранительных органов, фейковые предложения в онлайн-играх, а также установку программ удаленного доступа.

Первая схема предполагает, что преступники звонят ребенку, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других организаций, и говорят о «чрезвычайной ситуации». К примеру, утверждают, что его родителям грозит опасность, и требуют перевести деньги.

По второй схеме мошенники создают поддельные акции или выигрыши в онлайн-играх и просят ввести данные банковской карты для выдачи «приза». Помимо этого детям могут предлагать приобрести игровую валюту.

В рамках третьей схемы злоумышленники под предлогом защиты или помощи уговаривают установить программы удаленного доступа. С их помощью можно получить контроль над смартфоном родителей и их банковскими приложениями.

ВТБ советует объяснять детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев, передавать данные карты или устанавливать приложения. Рекомендуется настроить родительский контроль на мобильных устройствах ребенка и подключить уведомления в своем онлайн-банке, передает ТАСС.

Подробнее о борьбе с телефонным мошенничеством — в материале «Ъ» «С точностью до тысячной доли абонента».