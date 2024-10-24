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Коммерсантъ FM
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С точностью до тысячной доли абонента

Серых сим-карт все меньше, мошеннических звонков все столько же

В рамках усиления борьбы с телефонным мошенничеством (фродом) регуляторы ужесточают оборот сим-карт в РФ. По приведенным Роскомнадзором данным, число граждан, на которых зарегистрировано более 1 тыс. сим-карт, сократилось на 85%, до 145 человек. Однако количество абонентов, чьи данные не удалось верифицировать, все еще составляет более 13 млн человек, а количество звонков злоумышленников остается стабильно высоким. Эксперты отмечают, что угрозу представляет и использование злоумышленниками мессенджеров, и как признают в самом Роскомнадзоре, борьба с мошенничеством в них требует проработки.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Количество абонентов российских операторов связи, на которых зарегистрировано более тысячи номеров, сократилось на 85%, сообщил 23 октября заместитель главы Роскомнадзора Олег Терляков на форуме «Спектр» в Сочи. Если в январе 2024 года на 920 таких абонентов приходилось более 6,5 млн сим-карт, то в октябре этот показатель составил 640 тыс. карт на 145 граждан. Также с начала года выявлено 25 тыс. абонентов, на каждого из которых зарегистрировано более 20 номеров, сообщил Олег Терляков. Всего в 2024 году регулятор обнаружил 13,4 млн активных номеров, по которым операторы связи не предоставили актуальные сведения об абонентах.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении оборота сим-карт: теперь граждане РФ смогут оформить на себя не более 20 сим-карт, иностранцы — не более десяти. Ранее на операторов связи возложили обязанность по предоставлению актуальных сведений о своих абонентах, включая сверку с их паспортными данными, в Роскомнадзор.

Однако более пристальный контроль за продажей сим-карт не привел к снижению числа мошеннических звонков в России. Исходя из данных, приведенных вице-президентом «Ростелекома» Алексеем Сапуновым на форуме, их количество за последние несколько месяцев не сократилось: с июня по сентябрь, по данным компании, вызовов с подменой номера из-за границы (с которых в основном и осуществляется мошенничество) было более 462,5 млн ежедневно. При этом заблокировано за тот же период в среднем не более 4,9 млн (в сентябре — 3,7 млн).

В «МегаФоне» сообщили, что блокируют мошеннические сим-карты и взаимодействуют с правоохранительными органами в части выявления оборудования для массового «обзвона» (в первую очередь сим-боксов) «для последующего задержания злоумышленников». В t2 (ранее Tele2) — что в 100% случаев проверяют достоверность сведений об абонентах, в том числе сверяясь с государственными системами на этапе заявки на подключение. В МТС и «Вымпелкоме» не ответили “Ъ”.

Динамика, приведенная Роскомнадзором, демонстрирует лишь одну сторону — усиление контроля над операторами связи и борьбу с фродом через мобильную связь, напоминает директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко. Однако мошенники адаптируются быстрее, чем вводятся меры регулирования, констатирует он.

Остается масштабной и проблема 13,4 млн активных номеров, которые не были верифицированы операторами. «Это создает значительное поле для мошеннических действий»,— говорит Павел Коваленко.

«Усилия Роскомнадзора дали толчок к ликвидации серых сим-карт. Законодательство обязывает операторов идентифицировать абонентов, но злоумышленники начали использовать виртуальные АТС и мессенджеры»,— подтверждает директор департамента методологии информационной безопасности «Ростелекома» Михаил Савельев.

За нарушения правил продаж сим-карт предложено ввести уголовное наказание

В «Информзащите» добавляют, что сейчас значительная часть мошенничества в цифровой среде совершается не через сотовую связь, а через мессенджеры. За 2023 год количество мошеннических инцидентов в соцсетях и мессенджерах выросло на 60%, а количество звонков через VoIP (IP-телефонию), использующих подмену номера, увеличилось на 30%.

Тем не менее, глава Роскомнадзора Андрей Липов в рамках «Спектра» 23 октября отметил, что технологически уже есть возможность блокировать звонки через мессенджеры, однако на данный момент основания для такой блокировки прорабатываются. «Может быть разработан комплекс требований к иностранным мессенджерам, которые должны будут дать возможность гражданину самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонков».

Татьяна Исакова, Алексей Жабин

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