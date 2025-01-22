Над Ростовской областью за ночь сбили 15 беспилотников

Ночью 22 января в небе над Ростовской областью сбили и подавили 15 беспилотников. В городе Красный Сулин обломки дрона упали на частный дом. В поселке Марьино — возле детского сада и во двор частного дома. Пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что БПЛА уничтожили в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах. «Территория, на которую упали фрагменты БПЛА, оцеплена, ее проверят саперы. Сегодня детский сад работать не будет»,— написал господин Слюсарь в Telegram.

В предыдущий раз регион подвергся атаке вчера, 21 января. В течение ночи над его территорией было сбито 12 БПЛА, позднее вечером — еще девять дронов. В обоих случаях никто не пострадал. В общей сложности сегодня ночью сбили восемь БПЛА над тремя российскими регионами.