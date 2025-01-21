Силы ПВО за 45 минут сбили над Ростовской областью девять беспилотников

С 21:30 до 22:15 мск средства ПВО сбили девять украинских беспилотников над территорией Ростовской области. Об этом в 22:57 мск сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

Губернатор региона Юрий Слюсарь в 22:14 мск сообщил в Telegram-канале, что с 21:30 мск силы ПВО отражают воздушную атаку над областью. К тому времени было сбито три дрона.

«По предварительным данным, никто не пострадал. В дежурные спасательные службы информация о разрушениях на земле не поступала. Военные продолжают работу»,— писал Юрий Слюсарь.