Трамп: США изучают вопрос дальнейших поставок оружия Украине

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, сообщил, что вопрос дальнейших поставок оружия Украине сейчас находится на рассмотрении. На вопрос журналиста, готова ли его администрация продолжать поставки армии Украины, он ответил: «Мы изучаем данный вопрос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Дональд Трамп добавил, что Европейский союз должен сделать больше того, что он делает сейчас, для поддержки Украины, передает Reuters. По его словам, он разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским, и «очень скоро» планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Если господин Путин откажется от диалога, отметил Дональд Трамп, он готов рассмотреть ужесточение санкций против России. Кроме того, отметил господин Трамп, в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином 17 января, он попросил помочь в урегулировании конфликта на Украине.

О перспективах переговоров России и США читайте в материале «Ъ» «Разница, данная в ощущениях».