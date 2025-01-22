Трамп: США изучают вопрос дальнейших поставок оружия Украине
Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, сообщил, что вопрос дальнейших поставок оружия Украине сейчас находится на рассмотрении. На вопрос журналиста, готова ли его администрация продолжать поставки армии Украины, он ответил: «Мы изучаем данный вопрос».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters
Дональд Трамп добавил, что Европейский союз должен сделать больше того, что он делает сейчас, для поддержки Украины, передает Reuters. По его словам, он разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским, и «очень скоро» планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
Если господин Путин откажется от диалога, отметил Дональд Трамп, он готов рассмотреть ужесточение санкций против России. Кроме того, отметил господин Трамп, в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином 17 января, он попросил помочь в урегулировании конфликта на Украине.
О перспективах переговоров России и США читайте в материале «Ъ» «Разница, данная в ощущениях».