Трамп высказал идею о возможной покупке TikTok Маском

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что «был бы открыт» к тому, чтобы принадлежащий китайской компании ByteDance сервис для создания коротких видео TikTok купили американские бизнесмены Илон Маск или Ларри Эллисон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

По словам господина Трампа, он был бы открыт к такой сделке, если бы Илон Маск захотел купить TikTok. «Я бы хотел, чтобы Ларри тоже его купил»,— добавил президент США, имея в виду председателя совета директоров Oracle Ларри Эллисона, передает Bloomberg.

«У меня есть право заключить сделку. Поэтому я думаю о том, чтобы сказать кому-то: купите его и отдайте половину Соединенным Штатам Америки, половину, и мы дадим вам разрешение, и у них будет отличный партнер»,— рассказал Дональд Трамп про свое видение ситуации с TikTok.

В апреле 2024 года Джо Байден, который на тот момент занимал пост президента США, подписал закон о принудительной продаже или запрете TikTok в стране. Документ вступил в силу 19 января. 22 января, после вступления в должность, Дональд Трамп своим указом отсрочил на 75 дней действие подписанного господином Байденом закона.