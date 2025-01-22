Трамп высказал идею о возможной покупке TikTok Маском
Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что «был бы открыт» к тому, чтобы принадлежащий китайской компании ByteDance сервис для создания коротких видео TikTok купили американские бизнесмены Илон Маск или Ларри Эллисон.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Carlos Barria / Reuters
По словам господина Трампа, он был бы открыт к такой сделке, если бы Илон Маск захотел купить TikTok. «Я бы хотел, чтобы Ларри тоже его купил»,— добавил президент США, имея в виду председателя совета директоров Oracle Ларри Эллисона, передает Bloomberg.
«У меня есть право заключить сделку. Поэтому я думаю о том, чтобы сказать кому-то: купите его и отдайте половину Соединенным Штатам Америки, половину, и мы дадим вам разрешение, и у них будет отличный партнер»,— рассказал Дональд Трамп про свое видение ситуации с TikTok.
В апреле 2024 года Джо Байден, который на тот момент занимал пост президента США, подписал закон о принудительной продаже или запрете TikTok в стране. Документ вступил в силу 19 января. 22 января, после вступления в должность, Дональд Трамп своим указом отсрочил на 75 дней действие подписанного господином Байденом закона.