Администрация Трампа объявила о старте кампании по отлову нелегальных мигрантов

Иммиграционная и таможенная служба США начала задержания нелегальных мигрантов для их депортации, сообщил в интервью CNN Томас Хоман, куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Томас Хоман

Фото: Cheney Orr / File Photo / Reuters Томас Хоман

Фото: Cheney Orr / File Photo / Reuters

Господин Хоман отказался называть эти операции рейдами, уточнив, что они направлены на задержание мигрантов с судимостями или представляющих угрозу общественной безопасности. Операции проходят по всей стране, но для безопасности офицеров конкретные места не раскрываются, отметил господин Хоман.

20 января Дональд Трамп в своей первой речи на посту президента США пообещал немедленно остановить незаконную миграцию и начать процесс экстрадиции «миллионов мигрантов». В тот же день он объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за обстановки на южной границе страны.

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