Количество погибших при пожаре в отеле в Турции выросло до 76

Специалисты закончили поисковую операцию и тушение пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции. Число погибших выросло до 76 человек, в стране объявлен национальный траур, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, передает телеканал TRT Haber.

Министр рассказал, что в рамках расследования о причинах пожара задержаны девять человек. На место происшествия прибыли инспекторы, они изучают «процесс строительства этого отеля с первого и до сегодняшнего дня» в поисках возможных недочетов в конструкции. Результаты будут представлены после завершения административного расследования.

О пожаре в ресторанной части Grand Kartal сообщили сегодня утром, 21 января. На момент происшествия в здании проживали 237 человек, пострадал 51 человек. Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч сообщал о задержании по делу о пожаре четырех человек, включая владельца отеля. Президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с трагедией.