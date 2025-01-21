Путин передал соболезнования Эрдогану из-за пожара на горном курорте в Турции

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу. Российский лидер попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара»,— говорится в пресс-службе Кремля.

Пожара в отеле «Карталкая» на горнолыжном курорте в Болу произошел сегодня, 21 января. По последним данным, погибли по меньшей мере 66 человек. Еще 51 человек пострадал. Всего в здании находилось 237 человек. Пожар начался в ресторанной части отеля. Расследованием дела о пожаре занимается экспертная комиссия. Владелец отеля и еще три человека задержаны.