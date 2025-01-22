ООО, эти налоги!

Конституционный суд РФ допустил возможность обложения налогом рыночной стоимости доли, передаваемой ООО при выходе из компании одного из участников — если организация получила экономическую выгоду от этой сделки. Однако не до конца ясно, как посчитать рыночную стоимость доли, в частности, если она выплачивается не деньгами, а имуществом. Юристы ждут от законодателя введения четких правил и надеются на менее строгое налоговое регулирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Конституционный суд (КС) 21 января обнародовал постановление о том, что считать доходом ООО в случае выплаты выходящему из компании участнику стоимости его действительной (рыночной) доли. История спора началась в августе 2020 года, когда Кирилл Никифоров вышел из учрежденного им ООО «Успех и Н». Бизнесмен владел 99% компании, номинальная стоимость его доли составляла 9,9 тыс. руб. из 10 тыс. руб. уставного капитала, однако действительная стоимость доли оценивалась в 56,17 млн руб. Вместо денежной компенсации компания передала господину Никифорову в марте 2021 года два своих нежилых помещения рыночной стоимостью 54,99 млн руб., а доля экс-участника перешла юрлицу.

По итогам 2021 года организация задекларировала доход в 2,4 млн руб., уплатив в бюджет 72,2 тыс. руб. по ставке 6% в рамках упрощенной системы налогообложения (УСН). С этим не согласились налоговики, которые посчитали, что от сделки по выходу участника и передачи ему недвижимости компания получила доход, который в декларации не отражен. В итоге ФНС доначислила ООО 3,25 млн руб. налога и около 326,5 тыс. руб. пени и штрафов.

Компания оспорила налоговые претензии в арбитражных судах, которые заняли сторону налоговиков. По мнению судов, если рыночная стоимость имущества, передаваемого выходящему из ООО участнику, больше его первоначального взноса в уставный капитал, то сумма превышения признается реализацией имущества и включается в состав налогооблагаемых доходов компании.

Однако в феврале 2024 года по жалобе компании «Успех и Н» дело передали в экономколлегию Верховного суда РФ (ВС). Доводы компании сводились к тому, что, даже если считать сделку с экс-участником реализацией имущества, она не порождает налогооблагаемого дохода. В апреле 2024 года ВС решил направить запрос в КС, поскольку из регулирования неясно, включается ли в налогооблагаемую базу по УСН стоимость имущества, передаваемого вышедшему из ООО участнику в счет оплаты его доли.

Доход возникает и облагается

По итогам рассмотрения жалобы КС признал не соответствующими Конституции РФ нормы Налогового кодекса, которые допускают «произвольное определение размера налогооблагаемого дохода», «противоречивое толкование и правоприменение». Налоговые нормы «должны быть сформулированы так, чтобы каждый точно знал, какие налоги, когда и в каком порядке он обязан платить», а все неустранимые сомнения, противоречия и неясности следует толковать в пользу налогоплательщика, напомнил КС. В связи с этим федеральному законодателю предписано внести поправки в регулирование.

Вместе с этим КС дал свое толкование ситуации. Так, создание ООО и последующий выход участника из организации «приводят к перераспределению имущества, имущественных прав и денежных средств», поэтому встает вопрос «о налогообложении экономической выгоды как вышедшего участника, так и этого общества (в случае образования таковой)». Для экс-участника, получившего имущество от компании, нормы допускают возникновение дохода. Выгода у ООО, по мнению КС, тоже может иметь место, поскольку предприятие получает встречное предоставление — долю вышедшего участника, для которой можно определить рыночную стоимость.

Для расчета стоимости важно учесть все обстоятельства, влияющие на «формирование положительного финансового результата для общества», поскольку от такой сделки компания может получить не только доход, но и убыток. Среди влияющих факторов КС называет, например, размер первоначального взноса (который может отличаться от номинальной стоимости доли), а также оплату доли не деньгами, а имуществом, стоимость которого может меняться с течением времени. К тому же отчуждение имущества уменьшает активы ООО, что может снизить конкурентоспособность компании и, соответственно, рыночную стоимость доли в ней, допускает суд.

Таким образом, заключил КС, нет предпосылок «для полного освобождения от налогообложения экономической выгоды» ООО, поэтому можно облагать налогом доход компании (при его наличии) в виде получаемой ею рыночной стоимости доли от выходящего участника. Причем при расчетах нужно учитывать и все возможные имущественные потери компании от сделки. При этом позиция КС не дает основания пересмотреть уже завершенные споры бизнеса с налоговиками по тому же вопросу или вернуть ранее уплаченные в бюджет суммы, отмечается в постановлении.

Государство меняет вектор

Глава корпоративно-налогового направления фэмили-офиса «О2 Консалтинг» Георгий Толмачев отмечает, что «ранее выход участника из ООО с последующей выплатой ему действительной стоимости доли не облагался налогом на стороне юрлица». Но теперь «государство меняет подход», а позиция КС «подтверждает изменение вектора правоприменения и регулирования, признавая такие операции налогооблагаемыми», указывает господин Толмачев.

Так, «в качестве временного решения КС обязал облагать налогом выдачу имущества вышедшим участникам», но если срок уплаты налога наступил до этого постановления, то компании не начисляются штрафы, поясняет адвокат Адвокатской палаты Москвы Иван Белов. При этом КС признал, что размер дохода компании должен определяться на основе рыночной стоимости доли, а не по стоимости отчуждаемого имущества, уточняет партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов, представлявший РСПП на публичных слушаниях в КС. Директор департамента налогового структурирования сделок ФБК Legal Эдуард Гюльбасаров считает важным вывод КС, допускающий получение компанией не только прибыли, но и убытка в результате выхода участника. По его мнению, это «поможет бизнесу обосновать свою позицию в самых разных спорах, связанных с недопониманием налоговым органом действительного экономического существа отношений».

Теперь дело ООО «Успех и Н» должна рассмотреть экономколлегия ВС. Господин Гюльбасаров полагает, что спор будет направлен на новое рассмотрение с указанием судам оценить реальный экономический эффект для компании от сделки. Иван Белов допускает, что ВС может сохранить недоимку и пени, но отменит штраф. Постановление КС «не сформировало окончательных правил налогообложения общества при выходе его участников», отмечает господин Зарипов. «У стоявшей перед КС задачи нет единственно верного решения, поэтому справедливо, что окончательное слово остается за законодателем»,— считает Иван Белов. При этом Вадим Зарипов допускает, что законодатель «установит менее строгий режим налогообложения по сравнению с методикой, предложенной КС».

Анна Занина, Ян Назаренко