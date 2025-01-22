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Коммерсантъ FM
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Хлопнули дверцей

Число закрытых шоурумов китайских автобрендов выросло вдвое

Дилерские сети китайских автомобильных брендов в 2024 году демонстрировали рекордную нестабильность. Несмотря на продолжающуюся экспансию, число закрытых автосалонов выросло в 2,4 раза. Причины — в жесткой политике дистрибуторов и недостаточной прибыльности бизнеса в том числе из-за высокой конкуренции. Сокращение салонов брендов из КНР продолжится: таких шоурумов в РФ все еще с избытком, а продажи автомобилей будут падать, считают дилеры.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Количество закрытий шоурумов китайских автобрендов в 2024 году выросло в 2,4 раза, до 449 точек, подсчитали «Газпромбанк Автолизинг» и «АвтоБизнесРевю». Аналитики отмечают, что чаще всего дилеры сами разрывали контракты, не сумев получить прибыль. Но нередко на этом настаивал дистрибутор, недовольный невыполнением планов по отгрузкам и задержкой инвестиций в переформатирование шоурумов. Число открытий автосалонов марок из КНР снизилось за год почти в 1,5 раза, до 964 точек.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков полагает, что отрицательная динамика может быть связана с жесткими условиями, которые предъявляют партнеры из КНР. По его словам, основная причина закрытия, как правило, в плохих продажах, которые могут быть следствием высокой конкуренции. «Китайских шоурумов открыто с перебором. Столько рынку не нужно»,— считает эксперт.

По оценке руководителя управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александра Корнева, общее количество шоурумов брендов из КНР в 2024 году выросло на 19,8%, до 2,78 тыс. точек.

Общая дилерская сеть всех автомобильных марок в РФ увеличилась на 14,2%, до 4,16 тыс. салонов. За счет более динамичного роста китайских шоурумов их доля увеличилась с 63,8% до 66,9%, уточняет топ-менеджер. «С учетом нынешних небольших объемов рынка и отсутствия предпосылок к росту российская дилерская сеть остается сильно избыточной»,— соглашается господин Корнев. По базовому прогнозу «Автостата», продажи новых легковых автомобилей в 2025 году снизятся на 10% в условиях высокой ключевой ставки ЦБ, повышения утильсбора, ослабления рубля и роста цен. Рынок прошлого года достиг 1,57 млн штук, из которых, по данным агентства, 905,95 тыс. машин пришлось на бренды из КНР.

Больше всего шоурумов в 2024 году открыла китайско-белорусская марка Belgee (совместное производство с Geely) — 135 точек. На втором месте Solaris — 86 салонов. В автопроизводителе уточнили “Ъ”, что открытий было больше — 90 дилерских центров. Замыкает топ-3 Haval с результатом 75 шоурумов. Следом идут GAC и Soueast, открывшие 58 и 57 точек соответственно.

Топ китайских автомобильных брендов по размерам дилерской сети по итогам 2024 года

Место Бренд Число салонов (штук) Изменение за год (%)
1 Chery 216 4,3
2 Geely 206 21,2
3 Changan 197 22,4
4 Omoda 180 9,1
5 Jaecoo 177 11,3
6 Haval City 155 10,7
7 Jetour 154 4,8
8 Exeed 115 -4,2
9 FAW 107 -16,4
10 JAC 105 -13,2

Источник: «АвтоБизнесРевю».

Лидером по размеру дилерской сети среди китайских брендов стала Chery: количество шоурумов в 2024 году выросло на 4,3%, до 216 штук. Тем не менее это наименьший рост среди топ-10 рейтинга. «У марки оказалось 28 авторитейлеров, которых дистрибутор лишил франшизы, или они сами разорвали контракт»,— уточняется в исследовании. На втором месте Geely, число точек которой выросло на 21,2%, до 206 штук. На третьем — Changan, сеть увеличилась на 22,4%, до 197 штук. На четвертом и пятом местах суббренды Chery: Omoda и Jaecoo, нарастившие количество точек на 9,1% и 11,3%, до 180 и 177 штук соответственно. Сократили число открытий из топ-10 Exeed — на 4,2%, до 115 салонов, FAW — на 16,4%, до 107 точек, и JAC — на 13%, до 105 шоурумов. «Все они не выполнили планов продаж по году, а их импортеры увеличивали давление на дилеров»,— поясняют аналитики.

Конкуренция среди дилерских центров в 2025 году станет еще более острой, считает директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

В текущей конкурентной борьбе значимость высокого уровня клиентского сервиса продолжит расти, уверен он. По мнению руководителя дилерского направления Fresh Евгения Житнухина, китайские марки, уже завоевавшие доверие россиян, будут расширять ассортимент и присутствие в РФ, что может привести и к увеличению их дилерских сетей.

Новые машины подорожали на 1,5–5% с начала года

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский полагает, что российский рынок все еще находится в фазе формирования и китайские производители пока не определились с необходимым количеством партнеров. Этот вопрос будет решен через один-два года, прогнозирует топ-менеджер. С учетом отсутствия предпосылок к дальнейшему росту авторынка сотни салонов в 2025 году ждет переформатирование или выход из бизнеса, ожидает Александр Корнев. «Общий размер сети по итогам года может вновь сократиться до уровня ниже 4 тыс. точек»,— считает он. Конкуренция среди китайских дилерских центров сейчас находится на пике, и закрытия точно будут продолжаться, резюмирует директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Наталия Мирошниченко

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