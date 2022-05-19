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Коммерсантъ FM
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«Сбер» нашел «Новые возможности»

Банк вышел из своей экосистемы для защиты сервисов от санкций

Сбербанк продал активы, из которых была сформирована его экосистема («СберЗвук», Okko, «Okko Спорт», SberCloud и ЦРТ) малоизвестному АО «Новые возможности». Оно было создано уже после начала санкционной кампании Запада против РФ, под которую попал в итоге и банк. Хотя в самом Сбербанке называют сделку «рыночной», эксперты уверены, что ее цель — защита активов и экосистема сохранится фактически в прежнем виде.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно информации ЕГРЮЛ, на которую ссылается «Интерфакс», 17 мая Сбербанк вышел из ряда крупных непрофильных активов, составляющих основу его экосистемы: стримминговых сервисов «Звук», Okko, «Okko Спорт», поставщика облачных услуг SberCloud, оператора кассового оборудования «Эвотор» и ЦРТ (ранее «Центр речевых технологий», занимается разработкой решений в области распознавания речи). Владельцем активов стало АО «Новые возможности». Эта компания не связана с группой Сбербанка, уточняет РБК со ссылкой на письмо временно исполняющего обязанности генерального директора Оkko Сергея Шишкина.

В рамках актуализации стратегии Сбербанк пересматривает свое акционерное участие в ряде активов, пояснили “Ъ” в его пресс-службе: «"Сбер" не является акционером компаний Okko, "Звук", SberCloud, "Эвотор" и ЦРТ. Сделка совершена на рыночных условиях». Практически дословно такие же комментарии дали в ЦРТ и Okko. В ЦРТ и Okko уточнили, что «Сбер» сохраняет партнерские отношения с компаниями и продолжит «реализацию совместных маркетинговых и операционных активностей».

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Новые возможности» учреждено 24 марта 2022 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. и уставным видом деятельности «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Возглавляет компанию Ирина Реброва, 100% акций принадлежат Татьяне Портных.

После начала военных действий на Украине ряд крупных российских банков попали под санкции США. Сбербанк оказался в SDN-листе 6 апреля. Санкции предполагают заморозку активов в США, а также запрет на взаимодействие с американскими лицами. Компании и банки, попавшие в черный список, часто продают свои доли в активах, для которых важны западные партнеры или технологии. Например, ВТБ продал долю в интеграторе Т1.

В экосистему Сбербанка прежде входило около 40 компаний, в том числе сервисы по покупке и доставке продуктов, развлечения и мультимедиа, каршеринг, такси, облачные сервисы, виртуальные ассистенты и так далее. Как отмечал ЦБ в докладе «Экосистемы: подходы к регулированию», «Сбер» «занимает доминирующее положение в российской банковской системе, обслуживая более половины всех клиентов — физических и юридических лиц (доля по количеству их счетов составляет 56%), контролируя порядка 65% активных платежных карт и более 70% оборота торгового эквайринга и P2P-переводов». При этом банк разворачивал экосистему в основном через владение сервисами или долями в них.

Клиенты Сбербанка жалуются на потери от сложных финансовых продуктов

Стратегии других крупных банков иные. Так, ВТБ строит экосистему на основе цифровых партнерств, которые предполагают сотрудничество в формате white label (использование лицензии для предоставления банковских услуг под собственными брендами). Тинькофф-банк был сосредоточен на лайфстайл-услугах, которые включают анализ личных трат, получение бонусов, бронирование путешествий и ресторанов, покупку билетов, шопинг и др. В приложении банка доступны как сервисы банка, так и сервисы партнеров.

«Сделка, вероятно, нужна исключительно для обхода санкций, потому что компания, которой продаются активы,—непонятная новая структура с небольшим уставным капиталом»,— отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

По его мнению, в будущем активы могут вернуться в банк. Санкционные риски для самого ООО «Новые возможности» по итогам сделки могут возникнуть, только если информация о связях этого ООО со Сбербанком появится в ведущей прессе США и будет замечена Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), считает руководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Сергей Гландин.

По словам юриста, новый владелец компаний будет следить за изменением данных о них в базах комплаенса, таких, например, как World-Check: «Как только они отрапортуют, что те не числятся как "сберовские", то можно будет говорить контрагентам, что риски снизились». Выход Сбербанка позволит Okko и «Звуку» покупать лицензионный контент у иностранных студий, отмечает собеседник “Ъ” на рынке медиа. Однако крупные киностудии объявили об отказе от проката в России вне зависимости от того, под санкциями партнеры или нет. Так же поступили многие певцы и музыканты.

Никита Королев, Валерия Лебедева, Татьяна Исакова, Ольга Шерункова, Юрий Литвиненко

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