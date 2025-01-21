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«Америка вернулась на правильный путь»

Мировые СМИ о вступлении Дональда Трампа в должность президента США

Вчера прошла инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Что зарубежные СМИ ожидают от его нового срока — в подборке «Ъ».

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

The Washington Times (Вашингтон, США)

Едва Дональд Трамп принес клятву, вступая на пост президента, как Америка вернулась на правильный путь… Помните, как бывший президент Барак Обама высокомерно заявил, что ему не нужен Конгресс, поскольку у него есть ручка и телефон? Ну что ж. Что мы видим теперь? Кому нужен теперь Барак Обама, этот кукловод только что покинувшего пост президента Джо Байдена, как будто отбывший свой третий президентский срок в Белом доме? Кому нужен Обама с третьим сроком, если у нас есть MAGA-лев (от лозунга Трампа «Make America Great Again» — «Сделаем Америку снова великой».— «Ъ») Трамп?

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Одна надежда: возвращение Дональда Трампа к власти станет предупреждением для массы либералов, включая либеральных журналистов, которые потеряли связь с тревогами и ценностями обычных американцев.

Neue Zurcher Zeitung (Цюрих, Швейцария)

Трамп хочет радикально перевернуть Америку и мир — и он не блефует. Трамп возвращается в Вашингтон со стихийной энергией. Он хочет в рекордные сроки провести в жизнь свою радикальную программу. И на этот раз он знает, как это сделать.

The Indian Express (Ноида, Индия)

Трамп держит слово — не тратить попусту даже секунды своего времени. Это разумно, поскольку после промежуточных выборов в ноябре 2026 года он станет хромой уткой… Так что в ближайшие два года Трамп готов двигаться на всех парах вперед. Его речь и объявленные решения говорят о том, что сдерживать себя он не будет.

Jyllands-Posten (Копенгаген, Дания)

Весь этот долгий исторически важный день Дания и Гренландия, скрестив пальцы, надеялись, что новый президент США Дональд Трамп отказался от своих угроз наказать Данию, если та не позволит ему купить Гренландию, или забыл о них. Но он не забыл.

Фотогалерея

Инаугурация Дональда Трампа

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Вид на Капитолий на рассвете

Вид на Капитолий на рассвете

Фото: Brendan McDermid / Pool photo / AP

Слева направо: вице-президент Джей Ди Вэнс, его жена Уша Вэнс и избранный президент Дональд Трамп в церкви Святого Иоанна

Слева направо: вице-президент Джей Ди Вэнс, его жена Уша Вэнс и избранный президент Дональд Трамп в церкви Святого Иоанна

Фото: Carlos Barria / Reuters

Директор оркестра морской пехоты США Райан Ноулин (справа) в Капитолии

Директор оркестра морской пехоты США Райан Ноулин (справа) в Капитолии

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP

Хор университетов Небраски и Линкольна выступает в ротонде Капитолия перед инаугурацией

Хор университетов Небраски и Линкольна выступает в ротонде Капитолия перед инаугурацией

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP

Бывший игрок НХЛ Уэйн Гретцки (слева) и его жена Джанет Джонс

Бывший игрок НХЛ Уэйн Гретцки (слева) и его жена Джанет Джонс

Фото: Kevin Lamarque / Pool Photo / AP

Инаугурация Дональда Трампа, вид с крыши ротонды Капитолия

Инаугурация Дональда Трампа, вид с крыши ротонды Капитолия

Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

Сотрудники Белого дома наблюдают за торжественной церемонией из окна

Сотрудники Белого дома наблюдают за торжественной церемонией из окна

Фото: Nathan Howard / Reuters

Дональд Трамп и его жена Мелания по пути в церковь Святого Иоанна

Дональд Трамп и его жена Мелания по пути в церковь Святого Иоанна

Фото: Matt Rourke / AP

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл приветствуют избранного президента Дональда Трампа и его жену Меланию на крыльце Белого дома

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл приветствуют избранного президента Дональда Трампа и его жену Меланию на крыльце Белого дома

Фото: AP / Evan Vucci

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск (в центре) на инаугурации

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск (в центре) на инаугурации

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Фото: SHAWN THEW / POOL / Pool / Reuters

43-й президент США Джордж Буш и его жена Лора

43-й президент США Джордж Буш и его жена Лора

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP

Дочь Дональда Трампа Иванка

Дочь Дональда Трампа Иванка

Фото: Melina Mara / The Washington Post / Pool / AP

Мелания Трамп на инаугурации своего мужа

Мелания Трамп на инаугурации своего мужа

Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP

Дональд Трамп перед вступлением в должность 47-го президента США в ротонде Капитолия

Дональд Трамп перед вступлением в должность 47-го президента США в ротонде Капитолия

Фото: Kenny Holston / pool / Reuters

Справа налево: Дональд Трамп, его жена Мелания, их сын Бэррон и вице-президент США Джей Ди Вэнс

Справа налево: Дональд Трамп, его жена Мелания, их сын Бэррон и вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP

Генеральный директор Apple Тим Кук

Генеральный директор Apple Тим Кук

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Справа налево: основатель Amazon Джефф Безос, его жена Лорен Санчес, владелец Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан

Справа налево: основатель Amazon Джефф Безос, его жена Лорен Санчес, владелец Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан

Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters

Слева направо: 44-й президент США Барак Обама, 42-й президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон

Слева направо: 44-й президент США Барак Обама, 42-й президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP

Дональд Трамп принимает присягу в качестве 47-го президента США

Дональд Трамп принимает присягу в качестве 47-го президента США

Фото: AP / Morry Gash, Pool

Гости в ротонде Капитолия на инаугурации Дональда Трампа

Гости в ротонде Капитолия на инаугурации Дональда Трампа

Фото: Fabrizio Bensch / Pool / Reuters

Новый вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и его жена Уша Вэнс со своими детьми

Новый вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и его жена Уша Вэнс со своими детьми

Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters

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Вид на Капитолий на рассвете

Фото: Brendan McDermid / Pool photo / AP

Слева направо: вице-президент Джей Ди Вэнс, его жена Уша Вэнс и избранный президент Дональд Трамп в церкви Святого Иоанна

Фото: Carlos Barria / Reuters

Директор оркестра морской пехоты США Райан Ноулин (справа) в Капитолии

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP

Хор университетов Небраски и Линкольна выступает в ротонде Капитолия перед инаугурацией

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP

Бывший игрок НХЛ Уэйн Гретцки (слева) и его жена Джанет Джонс

Фото: Kevin Lamarque / Pool Photo / AP

Инаугурация Дональда Трампа, вид с крыши ротонды Капитолия

Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

Сотрудники Белого дома наблюдают за торжественной церемонией из окна

Фото: Nathan Howard / Reuters

Дональд Трамп и его жена Мелания по пути в церковь Святого Иоанна

Фото: Matt Rourke / AP

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл приветствуют избранного президента Дональда Трампа и его жену Меланию на крыльце Белого дома

Фото: AP / Evan Vucci

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск (в центре) на инаугурации

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Фото: SHAWN THEW / POOL / Pool / Reuters

43-й президент США Джордж Буш и его жена Лора

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP

Дочь Дональда Трампа Иванка

Фото: Melina Mara / The Washington Post / Pool / AP

Мелания Трамп на инаугурации своего мужа

Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP

Дональд Трамп перед вступлением в должность 47-го президента США в ротонде Капитолия

Фото: Kenny Holston / pool / Reuters

Справа налево: Дональд Трамп, его жена Мелания, их сын Бэррон и вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP

Генеральный директор Apple Тим Кук

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Справа налево: основатель Amazon Джефф Безос, его жена Лорен Санчес, владелец Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан

Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters

Слева направо: 44-й президент США Барак Обама, 42-й президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP

Дональд Трамп принимает присягу в качестве 47-го президента США

Фото: AP / Morry Gash, Pool

Гости в ротонде Капитолия на инаугурации Дональда Трампа

Фото: Fabrizio Bensch / Pool / Reuters

Новый вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и его жена Уша Вэнс со своими детьми

Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters

Смотреть

El Economista (Мехико, Мексика)

Правительству Мексики не следует обнародовать свою стратегию, поскольку ему противостоит хорошо информированный, внимательный к деталям противник, который начинает свой второй срок, уже имея отработанную тактику запугивания.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Трамп вернулся. Человек-катастрофа, оставивший после себя хаос и раскол по итогам первых четырех лет своего президентства, вернулся, чтобы мстить. Америка проголосовала за это. Людям за это страдать.

Reuters (Лондон, Великобритания)

Несмотря на перевес всего в 1% голосов на выборах 2024 года, Трамп решил, что эта победа — мандат на проведение его ультраправой политики, добавив, что пережитое им в прошлом году покушение — божественное вмешательство, которое еще больше укрепило его решимость.

El Siglo (Панама, Панама)

Трамп появился в окружении свиты скандалов, дифирамбов и вранья, каждый из которых серьезнее предыдущих, и с кабинетом, который наведет страх на самого сатану… Он зациклился на новых задачах, в том числе на возвращении Панамского канала, что юридически никак невозможно.

Global Times (Пекин, Китай)

Трамп сейчас более умудрен и опытен в решении внешнеполитических вопросов. Особенно в сфере отношений Китая и США, этих самых значительных, но также и более сложных и чувствительных двусторонних отношений на планете.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц

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