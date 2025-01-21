«Америка вернулась на правильный путь»
Мировые СМИ о вступлении Дональда Трампа в должность президента США
Вчера прошла инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Что зарубежные СМИ ожидают от его нового срока — в подборке «Ъ».
Дональд Трамп
Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters
The Washington Times (Вашингтон, США)
Едва Дональд Трамп принес клятву, вступая на пост президента, как Америка вернулась на правильный путь… Помните, как бывший президент Барак Обама высокомерно заявил, что ему не нужен Конгресс, поскольку у него есть ручка и телефон? Ну что ж. Что мы видим теперь? Кому нужен теперь Барак Обама, этот кукловод только что покинувшего пост президента Джо Байдена, как будто отбывший свой третий президентский срок в Белом доме? Кому нужен Обама с третьим сроком, если у нас есть MAGA-лев (от лозунга Трампа «Make America Great Again» — «Сделаем Америку снова великой».— «Ъ») Трамп?
The New York Times (Нью-Йорк, США)
Одна надежда: возвращение Дональда Трампа к власти станет предупреждением для массы либералов, включая либеральных журналистов, которые потеряли связь с тревогами и ценностями обычных американцев.
Neue Zurcher Zeitung (Цюрих, Швейцария)
Трамп хочет радикально перевернуть Америку и мир — и он не блефует. Трамп возвращается в Вашингтон со стихийной энергией. Он хочет в рекордные сроки провести в жизнь свою радикальную программу. И на этот раз он знает, как это сделать.
The Indian Express (Ноида, Индия)
Трамп держит слово — не тратить попусту даже секунды своего времени. Это разумно, поскольку после промежуточных выборов в ноябре 2026 года он станет хромой уткой… Так что в ближайшие два года Трамп готов двигаться на всех парах вперед. Его речь и объявленные решения говорят о том, что сдерживать себя он не будет.
Jyllands-Posten (Копенгаген, Дания)
Весь этот долгий исторически важный день Дания и Гренландия, скрестив пальцы, надеялись, что новый президент США Дональд Трамп отказался от своих угроз наказать Данию, если та не позволит ему купить Гренландию, или забыл о них. Но он не забыл.
Фотогалерея
Инаугурация Дональда Трампа
El Economista (Мехико, Мексика)
Правительству Мексики не следует обнародовать свою стратегию, поскольку ему противостоит хорошо информированный, внимательный к деталям противник, который начинает свой второй срок, уже имея отработанную тактику запугивания.
The Guardian (Лондон, Великобритания)
Трамп вернулся. Человек-катастрофа, оставивший после себя хаос и раскол по итогам первых четырех лет своего президентства, вернулся, чтобы мстить. Америка проголосовала за это. Людям за это страдать.
Reuters (Лондон, Великобритания)
Несмотря на перевес всего в 1% голосов на выборах 2024 года, Трамп решил, что эта победа — мандат на проведение его ультраправой политики, добавив, что пережитое им в прошлом году покушение — божественное вмешательство, которое еще больше укрепило его решимость.
El Siglo (Панама, Панама)
Трамп появился в окружении свиты скандалов, дифирамбов и вранья, каждый из которых серьезнее предыдущих, и с кабинетом, который наведет страх на самого сатану… Он зациклился на новых задачах, в том числе на возвращении Панамского канала, что юридически никак невозможно.
Global Times (Пекин, Китай)
Трамп сейчас более умудрен и опытен в решении внешнеполитических вопросов. Особенно в сфере отношений Китая и США, этих самых значительных, но также и более сложных и чувствительных двусторонних отношений на планете.
Америку делать — про этих людей
Кого Дональд Трамп пригласил в свой второй президентский кабинет