Вчера прошла инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Что зарубежные СМИ ожидают от его нового срока — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Едва Дональд Трамп принес клятву, вступая на пост президента, как Америка вернулась на правильный путь… Помните, как бывший президент Барак Обама высокомерно заявил, что ему не нужен Конгресс, поскольку у него есть ручка и телефон? Ну что ж. Что мы видим теперь? Кому нужен теперь Барак Обама, этот кукловод только что покинувшего пост президента Джо Байдена, как будто отбывший свой третий президентский срок в Белом доме? Кому нужен Обама с третьим сроком, если у нас есть MAGA-лев (от лозунга Трампа «Make America Great Again» — «Сделаем Америку снова великой».— «Ъ») Трамп?

Одна надежда: возвращение Дональда Трампа к власти станет предупреждением для массы либералов, включая либеральных журналистов, которые потеряли связь с тревогами и ценностями обычных американцев.

Трамп хочет радикально перевернуть Америку и мир — и он не блефует. Трамп возвращается в Вашингтон со стихийной энергией. Он хочет в рекордные сроки провести в жизнь свою радикальную программу. И на этот раз он знает, как это сделать.

Трамп держит слово — не тратить попусту даже секунды своего времени. Это разумно, поскольку после промежуточных выборов в ноябре 2026 года он станет хромой уткой… Так что в ближайшие два года Трамп готов двигаться на всех парах вперед. Его речь и объявленные решения говорят о том, что сдерживать себя он не будет.

Весь этот долгий исторически важный день Дания и Гренландия, скрестив пальцы, надеялись, что новый президент США Дональд Трамп отказался от своих угроз наказать Данию, если та не позволит ему купить Гренландию, или забыл о них. Но он не забыл.

Фотогалерея Инаугурация Дональда Трампа Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вид на Капитолий на рассвете Фото: Brendan McDermid / Pool photo / AP Слева направо: вице-президент Джей Ди Вэнс, его жена Уша Вэнс и избранный президент Дональд Трамп в церкви Святого Иоанна Фото: Carlos Barria / Reuters Директор оркестра морской пехоты США Райан Ноулин (справа) в Капитолии Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP Хор университетов Небраски и Линкольна выступает в ротонде Капитолия перед инаугурацией Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP Бывший игрок НХЛ Уэйн Гретцки (слева) и его жена Джанет Джонс Фото: Kevin Lamarque / Pool Photo / AP Инаугурация Дональда Трампа, вид с крыши ротонды Капитолия Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters Сотрудники Белого дома наблюдают за торжественной церемонией из окна Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп и его жена Мелания по пути в церковь Святого Иоанна Фото: Matt Rourke / AP Президент США Джо Байден и первая леди Джилл приветствуют избранного президента Дональда Трампа и его жену Меланию на крыльце Белого дома Фото: AP / Evan Vucci Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск (в центре) на инаугурации Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре) Фото: SHAWN THEW / POOL / Pool / Reuters 43-й президент США Джордж Буш и его жена Лора Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP Дочь Дональда Трампа Иванка Фото: Melina Mara / The Washington Post / Pool / AP Мелания Трамп на инаугурации своего мужа Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP Дональд Трамп перед вступлением в должность 47-го президента США в ротонде Капитолия Фото: Kenny Holston / pool / Reuters Справа налево: Дональд Трамп, его жена Мелания, их сын Бэррон и вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP Генеральный директор Apple Тим Кук Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters Справа налево: основатель Amazon Джефф Безос, его жена Лорен Санчес, владелец Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters Слева направо: 44-й президент США Барак Обама, 42-й президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP Дональд Трамп принимает присягу в качестве 47-го президента США Фото: AP / Morry Gash, Pool Гости в ротонде Капитолия на инаугурации Дональда Трампа Фото: Fabrizio Bensch / Pool / Reuters Новый вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и его жена Уша Вэнс со своими детьми Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters Следующая фотография 1 / 22 Вид на Капитолий на рассвете Фото: Brendan McDermid / Pool photo / AP Слева направо: вице-президент Джей Ди Вэнс, его жена Уша Вэнс и избранный президент Дональд Трамп в церкви Святого Иоанна Фото: Carlos Barria / Reuters Директор оркестра морской пехоты США Райан Ноулин (справа) в Капитолии Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP Хор университетов Небраски и Линкольна выступает в ротонде Капитолия перед инаугурацией Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP Бывший игрок НХЛ Уэйн Гретцки (слева) и его жена Джанет Джонс Фото: Kevin Lamarque / Pool Photo / AP Инаугурация Дональда Трампа, вид с крыши ротонды Капитолия Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters Сотрудники Белого дома наблюдают за торжественной церемонией из окна Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп и его жена Мелания по пути в церковь Святого Иоанна Фото: Matt Rourke / AP Президент США Джо Байден и первая леди Джилл приветствуют избранного президента Дональда Трампа и его жену Меланию на крыльце Белого дома Фото: AP / Evan Vucci Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск (в центре) на инаугурации Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре) Фото: SHAWN THEW / POOL / Pool / Reuters 43-й президент США Джордж Буш и его жена Лора Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP Дочь Дональда Трампа Иванка Фото: Melina Mara / The Washington Post / Pool / AP Мелания Трамп на инаугурации своего мужа Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP Дональд Трамп перед вступлением в должность 47-го президента США в ротонде Капитолия Фото: Kenny Holston / pool / Reuters Справа налево: Дональд Трамп, его жена Мелания, их сын Бэррон и вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP Генеральный директор Apple Тим Кук Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters Справа налево: основатель Amazon Джефф Безос, его жена Лорен Санчес, владелец Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters Слева направо: 44-й президент США Барак Обама, 42-й президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP Дональд Трамп принимает присягу в качестве 47-го президента США Фото: AP / Morry Gash, Pool Гости в ротонде Капитолия на инаугурации Дональда Трампа Фото: Fabrizio Bensch / Pool / Reuters Новый вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и его жена Уша Вэнс со своими детьми Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters Смотреть

Правительству Мексики не следует обнародовать свою стратегию, поскольку ему противостоит хорошо информированный, внимательный к деталям противник, который начинает свой второй срок, уже имея отработанную тактику запугивания.

Трамп вернулся. Человек-катастрофа, оставивший после себя хаос и раскол по итогам первых четырех лет своего президентства, вернулся, чтобы мстить. Америка проголосовала за это. Людям за это страдать.

Несмотря на перевес всего в 1% голосов на выборах 2024 года, Трамп решил, что эта победа — мандат на проведение его ультраправой политики, добавив, что пережитое им в прошлом году покушение — божественное вмешательство, которое еще больше укрепило его решимость.

Трамп появился в окружении свиты скандалов, дифирамбов и вранья, каждый из которых серьезнее предыдущих, и с кабинетом, который наведет страх на самого сатану… Он зациклился на новых задачах, в том числе на возвращении Панамского канала, что юридически никак невозможно.

Трамп сейчас более умудрен и опытен в решении внешнеполитических вопросов. Особенно в сфере отношений Китая и США, этих самых значительных, но также и более сложных и чувствительных двусторонних отношений на планете.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц