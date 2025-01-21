В Татарстане на трех участках М-7 ввели ограничения из-за метели
На федеральной трассе М-7 «Волга» в Татарстане с 17:00 21 января ограничили движение междугородних автобусов и грузовиков из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
В Татарстане на трех участках М-7 ввели ограничения из-за метели
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Ограничения действуют на трех участках:
- М-7 «Волга» от км 829+000 до км 1166+710 (участки трассы проходят через Москву, Владимир, Нижний Новгород, Казань и Уфу);
- подъезд к Ижевску и Перми от км 0+000 до км 28+916;
- обход Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе М-7 от км 0+000 до км 89+400.
«Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, сильный ветер и ограниченная видимость). Ограничения сохранятся до наступления благоприятных погодных условий», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана об ухудшении погодных условий вечером 21 января, ночью и утром 22 января.