На федеральной трассе М-7 «Волга» в Татарстане с 17:00 21 января ограничили движение междугородних автобусов и грузовиков из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на трех участках М-7 ввели ограничения из-за метели

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В Татарстане на трех участках М-7 ввели ограничения из-за метели

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ограничения действуют на трех участках:

М-7 «Волга» от км 829+000 до км 1166+710 (участки трассы проходят через Москву, Владимир, Нижний Новгород, Казань и Уфу);

подъезд к Ижевску и Перми от км 0+000 до км 28+916;

обход Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе М-7 от км 0+000 до км 89+400.

«Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, сильный ветер и ограниченная видимость). Ограничения сохранятся до наступления благоприятных погодных условий», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана об ухудшении погодных условий вечером 21 января, ночью и утром 22 января.

Анар Зейналов