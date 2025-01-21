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МЧС предупредило жителей Татарстана об ухудшении погодных условий

В Татарстане и Казани вечером 21 января, ночью и утром 22 января ожидаются метели с порывами ветра до 21 м/с и ухудшением видимости до 1-2 км. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

МЧС предупредило жителей Татарстана об ухудшении погодных условий

МЧС предупредило жителей Татарстана об ухудшении погодных условий

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

МЧС предупредило жителей Татарстана об ухудшении погодных условий

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Метели с ухудшением видимости до 1-2 км и сильный северо-западный ветер порывами 16-21 м/с местами ожидаются на территории Республики Татарстан и в городе Казани вечером 21 января, ночью и утром 22 января 2025 года», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели призывают жителей соблюдать меры предосторожности: быть внимательными при передвижении по улицам и дорогам, не укрываться под рекламными щитами, дорожными знаками и линиями электропередач.

Накануне МЧС предупредило жителей республики о сильных метелях вечером 20 января.

Анар Зейналов

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