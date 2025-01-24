Секрет везения

Ратмир Мухаметшин живет в Югорске Ханты-Мансийского АО. У мальчика тяжелое заболевание крови — апластическая анемия. Его костный мозг не вырабатывает в должном количестве кроветворные клетки, и Ратмир живет сейчас только благодаря регулярным переливаниям крови. А еще ему назначена специальная терапия для подавления иммунитета, так как его организм совсем запутался и начал уничтожать сам себя. При таком лечении жизненно необходимы сильные антибиотики и противогрибковые препараты, потому что иммунитет не справляется с инфекциями. Но нужных лекарств в больнице, где лечится Ратмир, нет. А у его родителей нет денег, чтобы купить эти очень дорогие препараты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас Ратмир постоянно на капельнице — целый коктейль из лекарств плюс регулярные переливания крови

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Сейчас Ратмир постоянно на капельнице — целый коктейль из лекарств плюс регулярные переливания крови

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Ратмир уже две недели на капельнице. Отключить ее нельзя ни на день, ни даже на час.

— Врачи говорят, что без капельницы сын проживет дня четыре. И все,— поясняет мама Яна Михайловна. А больше говорить не может, потому что подступают слезы, надо помолчать, переждать.

— Мама, я обязательно поправлюсь, я везучий, ты же знаешь! — утешает Ратмир.

— Да, сын и вправду везучий! Мы уже и не надеялись, что у нас с мужем будут дети. Ратмир появился на свет вопреки всем прогнозам, взял и родился! — улыбается мама.

До пяти лет мальчик был здоровым. А потом вдруг начал болеть: ветрянка, тонзиллит, ОРЗ, гастрит… Но он не расстраивался: в детстве не думается о болезнях, если заболел — это плохо, конечно, но потом поправился и побежал гулять.

В Югорске у родителей Ратмира дом и хозяйство. Огород, куры, даже корова была. Мальчик часто говорил: «Вырасту — стану фермером! А может, поваром? Нет, все-таки фермером лучше!»

В школе со здоровьем начались проблемы посерьезнее: у Ратмира обнаружили синдром Киммерли. При этой болезни сдавливается шейная артерия, начинает кружиться голова, шумит в ушах, перед глазами мелькают черные мушки. Учиться стало трудновато. Но у мальчика был любимый предмет — литература.

— Сочинения сын писал лучше всех в классе,— говорит мама.— Я только один раз помогла написать сочинение «Как я провел лето». А потом он уже помощи не просил — говорил, что своих мыслей много. Никогда ни шаблонами, ни подсказками не пользовался. Да и зачем, если свои мысли есть?

К девятому классу, правда, мама начала немного ругать сына за плохую успеваемость по другим предметам. Волновалась: впереди экзамены, и не только по литературе.

Однажды прямо на уроке Ратмиру стало плохо: кружилась голова, шла кровь из носа. Выяснилось, что у него очень высокое давление. Дома снизить его не удалось, и мама вызвала скорую.

— Анализы крови оказались плохими, и нас на вертолете санавиации срочно перевезли в Нижневартовск. Там в больнице Ратмиру сразу начали делать переливания крови. А вот диагноз поставить не смогли. Отправили анализы в Москву, оттуда пришел ответ: у сына сверхтяжелая форма апластической анемии,— вспоминает Яна Михайловна.

Такой диагноз означает, что иммунная система мальчика по какой-то причине подавляет деятельность костного мозга и тот не может вырабатывать в достаточном количестве клетки крови. Сейчас Ратмир постоянно на капельнице — целый коктейль из лекарств плюс регулярные переливания крови. Мальчику требуется пересадка костного мозга, но у Ратмира нет братьев или сестер, чтобы те стали донорами, а на поиски неродственного донора нужно время. Так что пока единственный выход — иммуносупрессивная терапия, подавление иммунитета. Но она имеет побочные эффекты: из-за ослабления иммунитета организм очень уязвим для инфекций. Поэтому жизненно важно принимать специальные антигрибковые и антибактериальные препараты. Вот только в детской больнице Екатеринбурга, где лечится Ратмир, нужные лекарства отсутствуют, родителям надо их покупать самим. А стоят они очень дорого — почти полтора миллиона рублей. Таких средств в семье нет.

— Корову-то мы продали,— сокрушается мама.— Но этих денег мало, конечно. А больше нам продать нечего.

Родители мальчика просят о поддержке читателей Русфонда. Давайте поможем Ратмиру продержаться, дождаться донора и пересадки костного мозга. И тогда мальчик обязательно выздоровеет. Он же везучий — не подведет!

Для спасения Ратмира Мухаметшина не хватает 891 840 руб. Гематолог Областной детской клинической больницы Александра Алешкова (Екатеринбург): «У Ратмира заболевание кроветворной системы — апластическая анемия сверхтяжелой степени. Мальчику необходимо проведение иммуносупрессивной терапии, ее следствием является цитопения — снижение всех показателей крови. На этом фоне часто возникают опасные для жизни бактериальные и грибковые инфекции. Для лечения основного заболевания, профилактики и лечения осложнений требуется прием препаратов сандиммун неорал, позаконазол, каспофунгин и зарсио». Стоимость лекарств 1 523 840 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Югория» соберут 32 тыс. руб. Не хватает 891 840 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ратмира Мухаметшина, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ратмира — Яны Михайловны Заболотских. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Оксана Пашина, Ханты-Мансийский АО