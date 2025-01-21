В Самаре возбуждено уголовное дело о потасовке с депутатом Сергеем Турусиным

Возбуждено уголовное дело после инцидента с участием депутата Кировского райсовета Самары Сергея Турусина. Преступление квалифицировано по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что 20 января 2025 года около 22:00 (MSK+1) «произошла потасовка между депутатом и местными жителями». Во время нее один из участников конфликта применил травматическое оружие.

Силовики установили всех участников конфликта. С ними работают следователи. Устанавливаются обстоятельства происшествия и причины конфликта.

Перед этим депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале о драке с участием мигрантов в общежитии в Промышленном районе Самары в понедельник вечером. Парламентарий написал, что жители здания вызвали полицию, но приехавшие силовики якобы не стали задерживать участников инцидента. По информации Михаила Матвеева, после этого жительница общежития, которая сообщила о конфликте в полицию, позвонила депутату Сергею Турусину, попросила его приехать и сопроводить ее к подруге.

Когда Сергей Турусин приехал на своей машине забрать звонившую, участники драки обступили транспорт депутата, стали бить по нему ножами и разбили стекло, а также потребовали выдать девушку, утверждает парламентарий. В ответ депутат Кировского райсовета выстрелил в нападавших из травматического пистолета, утверждает Михаил Матвеев.

Сергею Турусину вместе с девушкой удалось уехать. Он написал заявление в полицию. Она выехала на место, оказала первую помощь пострадавшим, передала их медикам, собрала материалы проверки и направила следователям.

Георгий Портнов