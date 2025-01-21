В Самаре расследуют нападение на депутата Сергея Турусина

Полиция установила личности участников конфликта с депутатом Кировского райсовета Самары Сергея Турусина. Инцидент произошел вечером в понедельник, 20 января, на улице возле дома в Промышленном районе города. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В дежурную часть отдела полиции по Промышленному району УМВД России по Самаре поступило сообщение о звуках стрельбы возле одного из многоквартирных домов района. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу»,— говорится в сообщении.

Силовики выяснили, что в конфликте участвовали граждане РФ. Полиция оказала первую доврачебную помощь раненым и передала их медикам. Собранные материалы переданы в следственные органы.

Перед этим депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале о драке с участием мигрантов, которая произошла в общежитии в Промышленном районе Самары в понедельник вечером. Парламентарий сообщил, что жители здания вызвали полицию, но приехавшие силовики якобы не стали задерживать участников инцидента.

По информации Михаила Матвеева, после этого жительница общежития, которая сообщила о конфликте в полицию, позвонила депутату Сергею Турусину, попросила его приехать и сопроводить ее к подруге. Но когда Сергей Турусин приехал на своей машине забрать звонившую, участники драки обступили транспорт депутата и стали бить по нему ножами, разбили стекло, а также потребовали выдать девушку, утверждает парламентарий. В ответ депутат Кировского райсовета выстрелил в нападавших из травматического пистолета, утверждает Михаил Матвеев.

Сергею Турусину вместе с девушкой удалось уехать. Он написал заявление в полицию.

В июле прошлого года в Промышленном районе Самары произошло другое нападение мигрантов на депутата. Тогда от их действий пострадали депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев и его водитель . Со слов политика, его атаковали после того, как политик попытался помешать их нападению на местных жителей. Потерпевших госпитализировали с травмами. В настоящее время напавшие на Михаила Матвеева находятся под арестом.

Георгий Портнов