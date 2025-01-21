В Самаре произошло новое нападение мигрантов на депутата

В Промышленном районе Самары произошло нападение мигрантов на депутата Кировского райсовета Сергея Турусина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По информации политика, в одном из общежитий произошла драка. Местная жительница вызвала полицию, однако участников побоища не задержали. «Девушка позвонила знакомому депутату Турусину, попросив его приехать и сопроводить ее к подруге. Однако отъезд пожаловавшейся на дебоширов "свидетельницы" не понравился разгоряченным южанам: они обступили машину депутата и стали бить в ней стекла, и тыкать внутрь ножами, требуя выдать беглянку»,— сообщил господин Матвеев, добавив, что мигранты угрожали парламентарию.

Сергей Турусин уже написал заявление в полицию. Также стало известно, что происшествием заинтересовался Следственный комитет РФ.

В этом же районе Самары в июле прошлого года произошло нападение мигрантов на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева. Со слов политика, его атаковали после того, как политик попытался помешать их нападению на местных жителей. Парламентария госпитализировали с травмами. В настоящее время напавшие на Михаила Матвеева находятся под арестом.

Евгений Чернов