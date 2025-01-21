Загрузка гостиниц в Татарстане на 25% выше, чем в среднем по стране

В Татарстане уровень загрузки гостиниц на 25% выше, чем в среднем по России. Об этом рассказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Председатель государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сообщил, что в 2024 году средняя цена за номер в отелях категории три и четыре звезды в Казани увеличилась и составила более 8,7 тыс. руб. За год цена поднялась на 26,8%.

Перед саммитом БРИКС в столице республики провели ремонт в 14 гостиницах.

Диана Соловьёва