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До конца недели в Казани завершат ремонт 14 отелей к саммиту БРИКС

К саммиту БРИКС подготовят номера 14 отремонтированных отелей для гостей Казани до конца этой недели. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

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До конца недели в Казани завершат ремонт 14 отелей к саммиту БРИКС

До конца недели в Казани завершат ремонт 14 отелей к саммиту БРИКС

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

До конца недели в Казани завершат ремонт 14 отелей к саммиту БРИКС

До конца недели в Казани завершат ремонт 14 отелей к саммиту БРИКС

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

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До конца недели в Казани завершат ремонт 14 отелей к саммиту БРИКС

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

До конца недели в Казани завершат ремонт 14 отелей к саммиту БРИКС

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Из отремонтированных гостиниц 10 уже готовы к приему гостей. В номерах 4 отелей сейчас идут работы по оформлению. Всего для размещения гостей саммита задействуют 52 отеля.

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел обновленную гостиницу «Мираж». Отель построили в 2004 году. В гостинице 109 апартаментов, во время саммита БРИКС ожидают полную загрузку.

«Казань превращается из спортивной столицы в город, где будут проводиться самые высокие международные мероприятия»,— заявил мэр Казани.

Ильсур Метшин также проверил благоустройство сквера по ул. Коротченко, где дополнительно высадили 100 деревьев и 620 кустарников.

В Казани к саммиту БРИКС планируют достроить новое здание театра им. Г. Камала.

Диана Соловьёва

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