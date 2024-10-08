До конца недели в Казани завершат ремонт 14 отелей к саммиту БРИКС
К саммиту БРИКС подготовят номера 14 отремонтированных отелей для гостей Казани до конца этой недели. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Из отремонтированных гостиниц 10 уже готовы к приему гостей. В номерах 4 отелей сейчас идут работы по оформлению. Всего для размещения гостей саммита задействуют 52 отеля.
Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел обновленную гостиницу «Мираж». Отель построили в 2004 году. В гостинице 109 апартаментов, во время саммита БРИКС ожидают полную загрузку.
«Казань превращается из спортивной столицы в город, где будут проводиться самые высокие международные мероприятия»,— заявил мэр Казани.
Ильсур Метшин также проверил благоустройство сквера по ул. Коротченко, где дополнительно высадили 100 деревьев и 620 кустарников.
В Казани к саммиту БРИКС планируют достроить новое здание театра им. Г. Камала.