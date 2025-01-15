Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число медицинских туристов из Китая выросло в Петербурге почти втрое

В Санкт-Петербурге почти втрое выросло число медицинских туристов из Китая. Также в два раза увеличилось количество путешествующих с лечебными целями из Киргизии, сообщили в пресс-службе Смольного.

Среди граждан Узбекистана медцентры Петербурга стали востребованнее на 30%. Отмечается, что самыми популярными у иностранных пациентов стали услуги в области акушерства, гинекологии, педиатрии, офтальмологии и цифровой стоматологии.

«Пользуются спросом программы комплексного обследования в петербургских клиниках. Также активно развивается телемедицина — дистанционное консультирование пациентов»,— рассказали в администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что самолеты из Пулково спустя пять лет снова будут напрямую летать на Хайнань.

Дарья Астанина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...