Число медицинских туристов из Китая выросло в Петербурге почти втрое
В Санкт-Петербурге почти втрое выросло число медицинских туристов из Китая. Также в два раза увеличилось количество путешествующих с лечебными целями из Киргизии, сообщили в пресс-службе Смольного.
Среди граждан Узбекистана медцентры Петербурга стали востребованнее на 30%. Отмечается, что самыми популярными у иностранных пациентов стали услуги в области акушерства, гинекологии, педиатрии, офтальмологии и цифровой стоматологии.
«Пользуются спросом программы комплексного обследования в петербургских клиниках. Также активно развивается телемедицина — дистанционное консультирование пациентов»,— рассказали в администрации.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что самолеты из Пулково спустя пять лет снова будут напрямую летать на Хайнань.