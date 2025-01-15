Число медицинских туристов из Китая выросло в Петербурге почти втрое

В Санкт-Петербурге почти втрое выросло число медицинских туристов из Китая. Также в два раза увеличилось количество путешествующих с лечебными целями из Киргизии, сообщили в пресс-службе Смольного.

Среди граждан Узбекистана медцентры Петербурга стали востребованнее на 30%. Отмечается, что самыми популярными у иностранных пациентов стали услуги в области акушерства, гинекологии, педиатрии, офтальмологии и цифровой стоматологии.

«Пользуются спросом программы комплексного обследования в петербургских клиниках. Также активно развивается телемедицина — дистанционное консультирование пациентов»,— рассказали в администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что самолеты из Пулково спустя пять лет снова будут напрямую летать на Хайнань.

Дарья Астанина