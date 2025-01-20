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МЧС Татарстана предупредило о сильных метелях вечером 20 января

Вечером 20 января, а также ночью и днем 21 января на территории республики ожидаются сильные метели — 16–21 м/с с ухудшением видимости до 2 км. Об этом сообщает МЧС по Республике Татарстан.

МЧС Татарстана предупредило о сильных метелях вечером 20 января

МЧС Татарстана предупредило о сильных метелях вечером 20 января

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

МЧС Татарстана предупредило о сильных метелях вечером 20 января

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что необходимо с осторожностью передвигаться по улицам и дорогам. Не рекомендуют прятаться от метели под рекламными щитами и дорожными знаками, а также ЛЭП.

Артём Дергунов

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