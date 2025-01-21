Губернатор объяснил, почему в закрытом городе под Оренбургом объявили эвакуацию

Объявленный в Ясненском муниципальном округе и ЗАТО Комаровский режим реагирования на угрозу атаки БПЛА был упреждающим, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. По его словам, БПЛА на территории региона обнаружены не были.

Поселок Комаровский — закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО), по состоянию на 1 января 2024 года его население превышало 6 тыс. человек. Сегодня, 21 января, утром жителей призвали эвакуироваться в ближайшее укрытие из-за угрозы атаки БПЛА.

В прошлый раз Оренбургская область подверглась атаке БПЛА в мае 2024 года. В ночь на сегодня, 21 января, по данным Минобороны, над шестью российскими регионами сбили 55 БПЛА.

Об атаках на регионы — в материале «Ъ» «Беспилотники до цели не долетели».