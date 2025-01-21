В закрытом городе под Оренбургом объявили эвакуацию из-за угрозы БПЛА

Жителей городского округа ЗАТО Комаровский в Оренбургской области призвали эвакуироваться в ближайшее укрытие из-за угрозы атаки БПЛА. Местная администрация заявила, что оставаться в укрытии нужно до получения дальнейших указаний.

«Следуйте к ближайшему укрытию (Комарова 2, 4 или ближайшие подвалы домов, которые будут открыты), соблюдая спокойствие и порядок»,— говорится в сообщении администрации, опубликованном в Telegram.

В Оренбургской области в предыдущий раз сбивали беспилотник в мае 2024 года. По данным Минобороны, сегодня, 21 января, ночью над шестью российскими регионами сбили 55 БПЛА.

Об атаках на регионы — в материале «Ъ» «Беспилотники до цели не долетели».