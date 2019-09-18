Вступивший в должность в начале недели губернатор Курской области Роман Старовойт назначил двух заместителей. Как сообщает обладминистрация, на должность вице-губернатора, курирующего цифровую экономику, труд и занятость, переназначен Максим Бесхмельницын. Вице-губернатором по АПК и лесному хозяйству назначен Сергей Стародубцев, ранее возглавлявший комитет пищевой и перерабатывающей промышленности обладминистрации.

Также был назначен руководитель областного управления по делам молодежи. Им стал Сергей Котляров. Ранее, напомним, господин Старовойт провел изменения в структуре обладминистрации, анонсированные во время инаугурации. «Уменьшение» числа органов власти фактически стало объединением двух структур в одну, разделением еще одной на две, а еще четыре были переименованы. При этом господин Старовойт оставил семь вице-губернаторов вместо девяти и пока назначил только пять.

Подробнее об изменениях — в материале “Ъ-Черноземье” «Роман Старовойт занялся неймингом».

Сергей Калашников