Ирина Толмачева покидает пост врио министра информации Курской области

Врио министра информации и общественных коммуникаций Курской области Ирина Толмачева с 10 января покидает свой пост. Об этом сообщила госпожа Толмачева, уточнив, что увольняется по семейным обстоятельствам, в связи с которыми переезжает в другой город.

Ирина Толмачева

Фото: правительство Курской области

По словам Ирины Толмачевой, ее место займет руководитель Центра управления регионом Курской области Михаил Шумаков.

Михаилу Шумакову 36 лет. Он родился в городе Обоянь Курской области. В 2010 году окончил Курскую академию государственной и муниципальной службы. Два года служил в роте почетного караула Преображенского полка. В 2011–2013 годах работал начальником отдела трудоустройства «Городской молодежной биржи труда». В 2013–2017 годах — руководитель штаба «Молодой Гвардии Единой России» в курском реготделении «Единой России». В 2015–2020 годах — замруководителя регионального исполкома «ЕР» — начальник отдела агитационно-пропагандистской работы. В 2016–2019 годах был членом Палаты молодых законодателей РФ, в 2016–2023 годах — председателем Совета молодых депутатов Курской области. В 2014 году был избран членом Собрания депутатов Обояни пятого созыва, в 2019-м — шестого созыва. Региональным ЦУРом руководит с 2020 года.

Ирина Толмачева возглавила курское министерство информации в сентябре — после отставки Олега Ведутова. Она работала в статусе и.о. до конца ноября, когда утвердилась в должности. После увольнения Алексея Смирнова и назначения врио губернатора Курской области Александра Хинштейна стала врио министра.

Алина Морозова