Дональд Трамп правит «криптобал»

17 января в Вашингтоне состоится первый в истории «криптовалютный бал». Он пройдет в концертном зале Эндрю Меллона и будет приурочен к инаугурации Дональда Трампа, которая назначена на 20 января. Стоимость входа на гала-вечер начинается от $2,5 тыс. Но основным препятствием для гостей стало ограниченное число мест. А на вип-часть и вовсе попадут преимущественно крупные доноры инаугурационного комитета республиканца из криптоиндустрии, которые пожертвовали «семизначные суммы». Что известно о «празднике американских инноваций»? Выясняла Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeenah Moon / File Photo / Reuters Фото: Jeenah Moon / File Photo / Reuters

Эксклюзивное чествование «первого криптопрезидента» — так описывают мероприятие его организаторы — компания BTC при поддержке десятка технологических компаний и крипто-бирж. Вход строго в black tie по золотым или черным билетам за $2,5 тыс. и $5 тыс. соответственно. При этом золотых уже не достать, настолько высок спрос.

Отдельно в рамках гала-вечера будет организован вип-прием. Билет на него обойдется в $100 тыс. А за скромный $1 млн можно приобрести пакет на четверых плюс частный ужин с президентом в ближайшем будущем. Виновника торжества, по данным инсайдеров, на мероприятии не будет. Ожидается, что вечеринку проведет «криптоцарь» Дэвид Сакс. По словам экспертов, этот бал — своеобразная благодарность республиканцу за поддержку отрасли. Летом на Bitcoin Conference Трамп пообещал положить конец политике Джо Байдена по «войне с криптовалютами»: «Сегодня я расскажу вам, как сделать США криптостолицей мира и биткойн-супердержавой. Слишком долго наше правительство нарушало главное правило, которое каждый держатель криптовалюты знает наизусть: никогда не продавайте свои биткойны.

Если меня изберут, политика моей администрации будет заключаться в том, чтобы сохранить 100% всех биткойнов, которыми правительство США уже владеет или приобретет в будущем».

Сторонники Трампа назвали это выступление «48 часов на фестивале криптолюбви в стиле MAGA». Неудивительно, что крупные лоббисты криптовалюты активно поддерживали Трампа на выборах, в том числе и финансово, указывают СМИ. С ноября резиденция в Мар-а-Лаго стала главным местом встречи криптоэнтузиастов. А за две недели до инаугурации развязалась настоящая война за «доступ к телу» избранного президента, добавляет Bloomberg. И пока новая администрация работает над формированием консультативного совета по криптовалютам, игроки отрасли устроили своеобразный парад пожертвований в гонке за расположение, вероятно, не без надежды на назначение. И все они будут на гала-вечере в честь Трампа, уверен сооснователь криптоплатформы Blum Владимир Смеркис: «Компаниям, которые участвуют в подобных мероприятиях, интересен GR-эффект — возможность влиять на будущее регулирование по криптовалютной тематике. Где-то, возможно, его смягчить, где-то пролоббировать свои бизнес-проекты.

Многие аналитики ожидают некоторой коррекции биткойна при вступлении Трампа в должность. Позитивных новых сигналов пока нет, есть продолжение старого нарратива. Дональд Трамп намерен создавать резерв биткойнов, регулирование будет мягким. У его родственников есть некоторые активы в криптоотрасли, что тоже, наверное, способствует позитивным ожиданиям».

Трое сыновей Трампа, в частности, стоят за созданием токена криптоплатформы World Liberty Financial. При этом сам республиканец еще несколько лет назад считал криптовалюты «скамом». В новую администрацию войдут «люди из индустрии», которые должны помочь создать условия для развития отрасли. Что важно, они близки к Трампу, продолжает политтехнолог Павел Дубравский: «Дэвид Сакс — та самая "PayPal мафия", друг Маска, один из людей, который поменял свое отношение к Дональду Трампу и начал его поддерживать. Джеффри Шерман — человек, который критикует систему ФРС и вообще то, как сегодня воспринимают криптовалюту в США, — по сути как акцию.

Шерман будет заниматься нейросетями. Когда началась его кампания по переизбранию, первым же делом он выпустил NFT-карточки. После этого крипторынок начал смотреть на Трампа как на человека, который может дерегулировать эту платформу. И мы знаем, что Дональд Трамп стал первым кандидатом в США, который начал принимать пожертвования в криптовалюте».

На платформе Polymarket уже делают ставки, что Дональд Трамп упомянет в своей инаугурационной речи слова «Bitcoin» или «Dogecoin».

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Екатерина Вихарева