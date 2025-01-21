В России признали нежелательной чешскую НПО, которая поставляла ПО на Украину
Генеральная прокуратура России признала деятельность чешской неправительственной организации Compelson s.r.o. нежелательной на территории России. По данным ведомства, организация, которая специализируется на программном обеспечении, помогала вооруженным силам и спецслужбам Украины.
Генпрокуратура считает, что зарегистрированная в 1993 году в Праге организация предоставляла спецслужбам и правоохранительным органам различных государств, включая США, технологии, которые позволяли удаленно получать данные с электронных устройств. Такие программы, как заявило ведомство, после начала спецоперации получила и Украина. «С их помощью осуществляется доступ к информации, содержащейся в мобильных телефонах и смарт-часах, аккаунтах в социальных сетях и облачных хранилищах данных... проводится анализ файлов, контактов, переписки, истории звонков и перемещений владельца устройства»,— сообщила Генпрокуратура.
Также Генпрокуратура установила, что директор этой НПО сообщал, что это программное обеспечение используется украинскими силовиками «для защиты от России».
На сайте Compelson s.r.o (признана нежелательной в РФ) указано, что цель компании — создание продуктов, которые «способствуют более безопасному миру и помогают бороться с преступностью и терроризмом». Один из наиболее популярных продуктов компании — MOBILedit Forensic, позволяющий следователям собирать и анализировать данные с мобильных устройств, «помогая находить важные доказательства».